Vahşi doğadan ilginç anlar! Aynada kendisini gören goril bakın ne yaptı

Vahşi doğada bir alana yerleştirilen ayna karşısında hayvanların verdikleri ilginç tepki ve şaşkınlıkları kamera ile kayda alındı. Bazı hayvanlar ayna ile kavga etmeye bile çalıştı.

Giriş Tarihi: 13.01.2021 11:19 Güncelleme Tarihi: 13.01.2021 11:22 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





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