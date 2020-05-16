Üstü sıvayla kapatılmış 400 yıllık çiniler ortaya çıktı
Antalya'nın siluetini oluşturan eserlerden olan Tekeli Mehmet Paşa Camii'ndeki restorasyon çalışmalarında ortaya çıkan eşine az rastlanır özgün ve altın kaplamalı süslemeler bulundu. Çalışmalarda İbni Nahvi'nin 40 beyitlik Kaside'i Münferice'sinin çinilere yazılmış halinin üzeri sıvayla kapatılmış 2 beyiti de bulundu.
Giriş Tarihi: 16.05.2020 19:27 Güncelleme Tarihi: 16.05.2020 19:35
Tarihi Kaleiçi'nde bulunan ve 1500'lü yılların sonunda yapıldığı tahmin edilen ve Evliya Çelebi'nin Seyahatnamesi'nde 'çok süslü ve ziynetli' olarak bahsettiği Tekeli Mehmet Paşa Camii'nde 2018 yılında başlayan restorasyon çalışmaları devam ediyor.
Caminin bu yıl Ramazan ayında tekrar ibadete açılması bekleniyordu ancak çalışmalar sırasında ortaya çıkan yeni eserler ve bulgular süreci geciktirdi.
ÇİNİLERE YAZILMIŞ KASİDE
Çalışmalar sırasında daha önce hiçbir yayında olmayan özgün motiflere rastladıklarını söyleyen Antalya Vakıflar Bölge Müdürü Hüseyin Coşar, "Burada kaybolan çinilerimiz vardı. 11'inci yüzyılda yaşamış İbni Nahvi'nin, 40 beyitlik Kaside-i Münferice'si var. Hemen mihrabın solundan başlıyor mihrabın sağından devam edip dış mekana kadar uzanıyor.
Çalışmalara başladığımızda çini üzerinde yazılı iki beyit yoktu. Kadınlar mahfilindeki tamamen sıvayla kaplı alanda yaptığımız çalışmalarda özgün çinilere ulaştık. Bu beyitleri sergileyeceğiz. Bunların bir kısmı klasik dönemde Rumi dediğimiz motifler bulunmakta. Klasik dönem süslemelerin üzerine tekrar süslemeler yapılmış bunlara ulaştık" dedi.
KASNAKTA BAŞTAN SONA YAZILMIŞ FETİH SURESİ
Roma dönemine ait olduğunu düşünülen mozaikler bulunduğunu belirten Müdür Coşar, "Kubbe kasnaklarında ise Fetih Suresi baştan sona yazılmış. O kısmın üst bölümünde bitkisel motifler vardı ancak çok nitelikli değildi.