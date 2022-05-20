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Ünlü spiker Özlem Sarıkaya’nın ani ölümü Türkiye’yi hüzne boğdu! Sarıkaya’nın son fotoğrafı ortaya çıktı
Kanser tedavisi olan ünlü spiker Özlem Sarıkaya, 39 yaşında meme kanserine yenildi. Spikerin vefatı, tüm Türkiye'yi hüzünlendirdi. Gözyaşları içinde son yolculuğuna uğurlanan Özlem Sarıkaya'nın son fotoğrafı ortaya çıktı. İşte ayrıntılar…
Giriş Tarihi: 20.05.2022 10:05Güncelleme Tarihi: 20.05.2022 10:05