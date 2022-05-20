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Haberler Galeri Ünlü spiker Özlem Sarıkaya’nın ani ölümü Türkiye’yi hüzne boğdu! Sarıkaya’nın son fotoğrafı ortaya çıktı

Ünlü spiker Özlem Sarıkaya’nın ani ölümü Türkiye’yi hüzne boğdu! Sarıkaya’nın son fotoğrafı ortaya çıktı

Kanser tedavisi olan ünlü spiker Özlem Sarıkaya, 39 yaşında meme kanserine yenildi. Spikerin vefatı, tüm Türkiye'yi hüzünlendirdi. Gözyaşları içinde son yolculuğuna uğurlanan Özlem Sarıkaya'nın son fotoğrafı ortaya çıktı. İşte ayrıntılar…

Giriş Tarihi: 20.05.2022 10:05 Güncelleme Tarihi: 20.05.2022 10:05
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Ünlü spiker Özlem Sarıkaya’nın ani ölümü Türkiye’yi hüzne boğdu! Sarıkaya’nın son fotoğrafı ortaya çıktı

Ünlü ekran yüzü Özlem Sarıkaya'dan yürek yakan haber geldi.

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Ünlü spiker Özlem Sarıkaya’nın ani ölümü Türkiye’yi hüzne boğdu! Sarıkaya’nın son fotoğrafı ortaya çıktı

En iyi sabah haberi sunucusu seçilen spiker Sarıkaya, meme kanseri ile mücadelesine yenik düştü.

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Ünlü spiker Özlem Sarıkaya’nın ani ölümü Türkiye’yi hüzne boğdu! Sarıkaya’nın son fotoğrafı ortaya çıktı

MEME KANSERİ TEDAVİSİ GÖRÜYORDU

39 yaşındaki Özlem Sarıkaya, bir süredir meme kanseri teşhisi ile tedavi görüyordu.

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Ünlü spiker Özlem Sarıkaya’nın ani ölümü Türkiye’yi hüzne boğdu! Sarıkaya’nın son fotoğrafı ortaya çıktı

2013'TE ANNELİK DUYGUSUNU TATTI

Ünlü ekran yüzü 2013 yılında anne olmuştu.

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Ünlü spiker Özlem Sarıkaya’nın ani ölümü Türkiye’yi hüzne boğdu! Sarıkaya’nın son fotoğrafı ortaya çıktı

MESLEKTAŞIYLA ORTAK ACI KADER

Özlem Sarıkaya da meslektaşı Emre Gönlüşen ile aynı kaderi paylaştı. Sarıkaya'nın, Gönlüşen'in yaşamını yitirdiği gün yaptığı paylaşım yürek dağladı.