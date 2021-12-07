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Ünlü gösterinin sırrını ifşa ettiler! 'Kesin ip var' diyorlardı | Meğer yıllarca böyle kandırılmışız

Sihirbazlar hepimizin ilgi ve merakla izlediği insanlar, meziyetleriyle milyonları şaşkına çevirmeyi başarıyorlar. Çoğumuza göre yaptıkları müthiş gösterilerin içindeki numaralara akıl sır erdirilemiyor. Çok komplike bir gösteri gibi görünse de elbette onların da yakayı ele verdikleri durumlar oluyor. İşte ünlü sihirbazlar ve çevirdiği numaraların sırları...

Giriş Tarihi: 07.12.2021 10:45 Güncelleme Tarihi: 07.12.2021 10:45
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Ünlü gösterinin sırrını ifşa ettiler! ’Kesin ip var’ diyorlardı | Meğer yıllarca böyle kandırılmışız

Dünya sihirbazların numaralarını beğenerek izliyor ve fakat bu numaraları nasıl yaptıkları da merak konusu. James More tarafından gerçekleştirilen ve çok beğenilen bu göstetirinin sırrı bakın neymiş.

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Ünlü gösterinin sırrını ifşa ettiler! ’Kesin ip var’ diyorlardı | Meğer yıllarca böyle kandırılmışız

Keskin bir kılıç üzerinde yatan More bu numarayı bakın nasıl yapıyor.

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Ünlü gösterinin sırrını ifşa ettiler! ’Kesin ip var’ diyorlardı | Meğer yıllarca böyle kandırılmışız

More'un kıyafetinin altında bulunan özel bir mekanizma sayesinde bu gösteriyi gerçekleştiriyor.

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Ünlü gösterinin sırrını ifşa ettiler! ’Kesin ip var’ diyorlardı | Meğer yıllarca böyle kandırılmışız
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Ünlü gösterinin sırrını ifşa ettiler! ’Kesin ip var’ diyorlardı | Meğer yıllarca böyle kandırılmışız

Yutkunma İğneleri Püf noktası: Bu hilenin yazarı Harry Houdini'ydi. İllüzyonist ipliği ve 50 iğneyi yutar ve ardından 50 iğnenin hepsiyle birlikte doğaçlamalı bir "zincir" çıkarır.