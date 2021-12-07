Ünlü gösterinin sırrını ifşa ettiler! 'Kesin ip var' diyorlardı | Meğer yıllarca böyle kandırılmışız

Sihirbazlar hepimizin ilgi ve merakla izlediği insanlar, meziyetleriyle milyonları şaşkına çevirmeyi başarıyorlar. Çoğumuza göre yaptıkları müthiş gösterilerin içindeki numaralara akıl sır erdirilemiyor. Çok komplike bir gösteri gibi görünse de elbette onların da yakayı ele verdikleri durumlar oluyor. İşte ünlü sihirbazlar ve çevirdiği numaraların sırları...

Giriş Tarihi: 07.12.2021 10:45 Güncelleme Tarihi: 07.12.2021 10:45 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





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