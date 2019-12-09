Ünlü filmden etkilenip yaptı! Görenler hayran kaldı...

Dünyaca ünlü filmden etkilenen bir YouTube'r yaptığıyla herkesi kendisine hayran bıraktı. Peter Jackson'ın yönetmenliğinde sinemaya uyarlanan John Ronald Reuel Tolkien'in ölümsüz eseri Yüzüklerin Efendisi'nde küçük insanlar olarak geçen 'Hobbit'lerin evlerinden etkilenen ünlü genç Youtuber, doğadaki malzemeleri kullanarak kendisine Hobbit evi yaptı. O anları takipçileri ile anbean paylaşan Youtuber'ı milyonlarca kişi izledi. Bakın bunu tek başına nasıl başardı. İşte sosyal medyayı sallayan anlardan kareler...