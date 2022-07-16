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Ünlü eğitimci Nazmi Arıkan cinayetinde yeni gelişme! Taksicinin dikkati düğümü çözdü

Fen Bilimleri Dershaneleri'nin sahibi Nazmi Arıkan ve şoförünün Çanakkale Gelibolu'daki çiftlik evinde öldürülmesi ile ilgili yeni detaylar ortaya çıktı. İddiaya göre Arıkan'ın katilini olay yerine geldiği taksicinin dikkati çözdü. Ailenin tehdit aldıklarını söyledikleri Ufuk Akçekaya'yı olay gecesi çiftliğe yakın bir bölgeye bırakan taksici şüpheliyi fotoğrafından teşhis etti. Bu teşhisten sonra şüpheli Etiler'deki evinde yakalandı.

Giriş Tarihi: 16.07.2022 07:32 Güncelleme Tarihi: 16.07.2022 07:32
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Ünlü eğitimci Nazmi Arıkan cinayetinde yeni gelişme! Taksicinin dikkati düğümü çözdü

Çanakkale'nin Gelibolu İlçesi'ne bağlı Karainebeyli Köyü'ndeki hayvan çiftliğinde Fen Bilimleri Eğitim Kurumları kurucusu Nazmi Arıkan ve şoförü Şerif Eker'in bıçaklanarak öldürüldüğü çifte cinayette yeni detaylara ulaşıldı.


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Ünlü eğitimci Nazmi Arıkan cinayetinde yeni gelişme! Taksicinin dikkati düğümü çözdü

Nazmi Arıkan'ın olay gecesi son telefon görüşmesini 23.45 sıralarında kardeşi ile yaptığı öğrenildi. Şoförü ise en son 22.45'te Whatsappta göründü. İddiaya göre eve girip önce Arıkan'ı öldüren şüpheli, daha sonra seslere koşan şoförü de defalarca bıçaklayarak öldürdü.

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Ünlü eğitimci Nazmi Arıkan cinayetinde yeni gelişme! Taksicinin dikkati düğümü çözdü

TAKSİCİ KİLİT ROL OYNADI

Olayın ardından aile, Ufuk Akçekaya tarafından tehdit edildiklerini adli makamlara bildirdi. Yapılan kamera görüntüleri incelemesinde bir kişinin otobüsle şehre geldiği ve köye taksi ile gittiği belirlendi. Kameralara yansıyan kişi ailenin de husumetlileri olarak bildirdiği Tokatspor kulübü başkanı ve aynı zamanda eğitim kurumları sahibi Ufuk Akçekaya'ya benzetildi.

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Ünlü eğitimci Nazmi Arıkan cinayetinde yeni gelişme! Taksicinin dikkati düğümü çözdü

Katilin Gelibolu merkezden çiftliğe taksi ile geldiği belirlenince. taksinin şoförüne ulaşılıp teşhis yaptırıldı. Taksici olaydan kısa süre önce Akçekaya'yı çiftlik yakınlarına bıraktığını belirtti ve teşhis yaptı. Adresi tespit edilen şüpheli Çanakkale Başsavcılığı'nın talimatı ile Etiler'deki adresinde kıskıvrak yakalandı.

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Ünlü eğitimci Nazmi Arıkan cinayetinde yeni gelişme! Taksicinin dikkati düğümü çözdü

TAKSİCİ KONUŞTU: SAKİNDİ

Taksi şoförü evli ve 2 çocuk babası Ayhan Kütükçüler (57), o gece yaşananları şöyle anlattı: "internet üzerinden numaramı bulup ulaşmış. Eceabat'tan almamı istedi. Gelibolu minibüsüyle Eceabat'ın Kilitbahir kavşağından saat 20.00'de aldım.