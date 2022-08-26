Ünlü borsacıya tecavüz suçlaması! Uygunsuz görüntüleri kayda alıyormuş | İddialar şoke etti

OFİSİNDE SALDIRDI

İş yerinde Nihat Ö.'nün kendisini dövdüğünü, korktuğu ve şüphelinin tehdit etmesi nedeniyle rapor almadığını belirten Sibel İ. en son 2022 yılı Mart ayında ofisine gittiğini ifadesinde anlattı. Nihat Ö.'nün burada kendisine şiddet uygulayarak tecavüz ettiğini anlatan S.İ., devam eden şiddeti avukat Z. A.'nın ayırdığını, iş yeri muhasebe müdürünün kendisini sakinleştirdiğini belirtti. Nihat Ö.'nün o gün kendisine zorla 25 bin TL'lik senet imzalattığını iddia eden S.İ., kendisinde fotoğraflarının olduğunu, bugüne kadar korktuğu için şikayetçi olmadığını söyledi. Sibel İ., Nihat Ö.'nün sürekli kendisini takip ettiğini, kendisine cinsel saldırıda bulunan, hakaret ve tehdit eden şüpheliden davacı ve şikayetçi olduğunu ifadesinde söyledi. Sibel İ.'nin avukatı ise genç kadının yaralanmasına ilişkin resimleri savcılığa verdi.