Üniversitede skandal olay! Sapık öğretim üyesinden öğrencisine iğrenç taciz mesajı: "Seviyorum seni ekmeğe tuza banıp..."

Skandal taciz olayı Aydın'daki Adnan Menderes Üniversitesi'nde (ADÜ) yaşandı. İddiaya göre, Öğretim Üyesi olan Doç. Dr. Ç.D., yüksek lisans öğrencisi Buse Acar'a attığı mesajlarlara kabusu yaşattı. Öğretim Üyesi olan Doç. Dr. Ç.D.'nin gönderdiği öpücüklü taciz mesajları, "Seviyorum seni. Ekmeği tuza banıp, banıp yer gibi" şarkılı videoları ile genç kızı usandırdı. Bunun üzerine Buse Acar, CİMER'e Haziran 2024'te yaptığı ikinci şikayetinde ise, öğretim görevlisi E.D.'nin gönderdiği tehdit mesajları ve Doç. Dr. Ç.D.'nin kendisine gönderdiği mesajların ekran görüntüleri ile video mesajlara da yer verdi. Acar, ikinci şikayetinde, "İlk şikayetimden sonra E.D. bana tehdit mesajları gönderdi. Beni suçlamaya ve rahatsız etmeye devam etti" dedi. Buse, sapık hocanın eşinden gelen mesaj ile neye uğradığını şaşırdı. İşte detaylar...