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Üniversitede skandal olay! Sapık öğretim üyesinden öğrencisine iğrenç taciz mesajı: "Seviyorum seni ekmeğe tuza banıp..."

Skandal taciz olayı Aydın'daki Adnan Menderes Üniversitesi'nde (ADÜ) yaşandı. İddiaya göre, Öğretim Üyesi olan Doç. Dr. Ç.D., yüksek lisans öğrencisi Buse Acar'a attığı mesajlarlara kabusu yaşattı. Öğretim Üyesi olan Doç. Dr. Ç.D.'nin gönderdiği öpücüklü taciz mesajları, "Seviyorum seni. Ekmeği tuza banıp, banıp yer gibi" şarkılı videoları ile genç kızı usandırdı. Bunun üzerine Buse Acar, CİMER'e Haziran 2024'te yaptığı ikinci şikayetinde ise, öğretim görevlisi E.D.'nin gönderdiği tehdit mesajları ve Doç. Dr. Ç.D.'nin kendisine gönderdiği mesajların ekran görüntüleri ile video mesajlara da yer verdi. Acar, ikinci şikayetinde, "İlk şikayetimden sonra E.D. bana tehdit mesajları gönderdi. Beni suçlamaya ve rahatsız etmeye devam etti" dedi. Buse, sapık hocanın eşinden gelen mesaj ile neye uğradığını şaşırdı. İşte detaylar...

Giriş: 18.07.2024 19:29 Güncelleme: 18.07.2024 19:29
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Üniversitede skandal olay! Öğretim üyesinden öğrencisine iğrenç taciz mesajı: Seviyorum seni...

Skandal taciz olayı Aydın'daki Adnan Menderes Üniversitesi'nde (ADÜ) yaşandı.

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Üniversitede skandal olay! Öğretim üyesinden öğrencisine iğrenç taciz mesajı: Seviyorum seni...

İddiaya göre, (ADÜ) Spor Bilimleri Fakültesi'nde öğretim üyesi Doç. Dr. Ç.D.'nin danışmanı olarak görev yaptığı yüksek lisans öğrencisi Buse Acar'a gönderdiği aşk mesajlarını okuyanlar gözlerine inanamadı.

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Üniversitede skandal olay! Öğretim üyesinden öğrencisine iğrenç taciz mesajı: Seviyorum seni...

Ç.D.'nin ardından Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksek Okulu öğretim görevlisi olan eşi E.D. de Buse Acar'a 'Eşime cilve yapıyorsun' diyerek danışman hocasını değiştirmesi için baskı yaptı, hakaret içerikli mesajlar gönderdi. Buse Acar, yaşadığı olayların ardından yüksek lisans eğitimini yarıda bırakarak yurt dışına taşındı. Buse Acar, bu mesajların ekran görüntüleriyle birlikte Nisan 2024'te CİMER'e ilk şikayetini yaptı.

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Üniversitede skandal olay! Öğretim üyesinden öğrencisine iğrenç taciz mesajı: Seviyorum seni...

CİMER'E ŞİKAYET ETTİ

Sağlık Bilimleri Enstitüsü Beden Eğitimi ve Spor Eğitimi bölümünde yüksek lisans öğrencisi Buse Acar, CİMER'e yaptığı ilk şikayetinde yüksek lisans eğitimi sırasında yaşadıklarını anlattı. Acar şikayetinde, "Şu anda 4. yarı yılda kayıt yenilememiş olmam nedeniyle pasif öğrenciyim.

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Üniversitede skandal olay! Öğretim üyesinden öğrencisine iğrenç taciz mesajı: Seviyorum seni...

2022'de lisans eğitimimi dereceyle bitirip aynı yıl yüksek lisansı dereceyle kazanmış bir öğrenciydim. Yüksek Lisans mülakatımda Doç. Dr. Ç.D. de bulunmaktaydı. Diğer hocalarım ve Ç.D. mülakatta doğru yanıtlarım nedeniyle beni başarılı buldular. Mülakat bitişinde Ç.D. danışman olarak onu seçmemi belirterek mülakattan ayrıldım. Kayıt yaptırma sürecinde Ç.D. ile iki defa okulda karşılaştık. Beden eğitimi bölümünü seçmemi tavsiye ederek, danışman olarak tekrar onu seçmemi istedi.