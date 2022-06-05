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Haberler Galeri Ümraniye savaş alanına döndü! Çarpışan iki otomobil park halindeki araçlara çarptı

Ümraniye savaş alanına döndü! Çarpışan iki otomobil park halindeki araçlara çarptı

Ümraniye'de aşırı süratli olduğu iddia edilen otomobil, dört yol kesişiminde önüne çıkan otomobile çarptıktan sonra park halindeki 3 otomobile daha çarptı. Park halindeki otomobillerin yer değiştirdiği kazada, otomobillerden biri diğerinin üzerine çıktı. Çarpışan otomobillerin sürücüleri yaralı olarak hastaneye kaldırıldı.

Giriş Tarihi: 05.06.2022 08:39 Güncelleme Tarihi: 05.06.2022 08:39
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Ümraniye savaş alanına döndü! Çarpışan iki otomobil park halindeki araçlara çarptı

Kaza, saat 05.00 sıralarında Natoyolu Caddesi ile Acısu Caddesi kesişiminde meydana geldi. İddiaya göre, sürücüsü henüz belirlenemeyen 34 DSE 593 plakalı otomobil, Natayolu Caddesi üzerinde aşırı süratle ilerlerken, Acısu Caddesi istikametinden gelen 17 GA 445 plakalı otomobille çarpıştı.

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Ümraniye savaş alanına döndü! Çarpışan iki otomobil park halindeki araçlara çarptı

Çarpmanın etkisiyle savrulan otomobil, park halindeki 3 otomobile daha çarptı. Park halindeki otomobillerde maddi hasar meydana gelirken, çarpışan otomobillerin sürücüleri, araç içerisinde sıkıştı.

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Ümraniye savaş alanına döndü! Çarpışan iki otomobil park halindeki araçlara çarptı

İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı sürücüler, sıkıştıkları yerden itfaiye yardımıyla kurtarılarak hastaneye kaldırıldı. Cadde üzerinde park halinde bulunan otomobillerin yer değiştirmesi, çarpmanın şiddetini gözler önüne serdi.

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Ümraniye savaş alanına döndü! Çarpışan iki otomobil park halindeki araçlara çarptı

Otomobillerden birinin, başka bir otomobilin üzerine çıktığı görüldü. Park halinde kazaya karışan otomobilin sahibi ise aracında meydana gelen maddi hasarı görünce sinir krizi geçirdi.

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Ümraniye savaş alanına döndü! Çarpışan iki otomobil park halindeki araçlara çarptı

Olayın görgü tanığı Yusuf Yalçınkaya, "Sabah namazından çıktık, geliyorduk. Pastanede kahvaltı yapacaktık. Bu sokağa doğru geçtiğimde baktım bir araç arkadan sollama yaptı taksiye. Kafa kafaya çarpıştılar diğer araçla" dedi.