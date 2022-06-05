Ümraniye savaş alanına döndü! Çarpışan iki otomobil park halindeki araçlara çarptı

Ümraniye'de aşırı süratli olduğu iddia edilen otomobil, dört yol kesişiminde önüne çıkan otomobile çarptıktan sonra park halindeki 3 otomobile daha çarptı. Park halindeki otomobillerin yer değiştirdiği kazada, otomobillerden biri diğerinin üzerine çıktı. Çarpışan otomobillerin sürücüleri yaralı olarak hastaneye kaldırıldı.

Giriş Tarihi: 05.06.2022 08:39 Güncelleme Tarihi: 05.06.2022 08:39 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





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