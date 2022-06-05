HaberlerGaleriÜmraniye savaş alanına döndü! Çarpışan iki otomobil park halindeki araçlara çarptı
Ümraniye savaş alanına döndü! Çarpışan iki otomobil park halindeki araçlara çarptı
Ümraniye'de aşırı süratli olduğu iddia edilen otomobil, dört yol kesişiminde önüne çıkan otomobile çarptıktan sonra park halindeki 3 otomobile daha çarptı. Park halindeki otomobillerin yer değiştirdiği kazada, otomobillerden biri diğerinin üzerine çıktı. Çarpışan otomobillerin sürücüleri yaralı olarak hastaneye kaldırıldı.
Giriş Tarihi: 05.06.2022 08:39Güncelleme Tarihi: 05.06.2022 08:39