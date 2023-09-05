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Uçuşuna izin verilmeyince çılgına döndü hakaretler savurdu: Allah belanı versin! Sarı çıyan

Eski tip nüfus cüzdanı ile yurt dışı uçuşu yapmak isteyen yolcuya izin verilmedi. Çılgına dönen yolcu uçuş firması görevlisine hakaretler savurarak, "Allah belanı versin" dedi ve yüzüne tükürdü. Bununla da yetinmeyen yolcu, "Kendini güzel mi sanıyorsun? Ben senden daha güzelim, sarı çıyan" diyerek tehdit ve hakaretler yağdırdı. Firma görevlisi yolcudan şikayetçi olurken, olayda savcılık şüphelinin suçtan kurtulmak için karşı taraf aleyhinde iddialarda bulunduğunu belirtti.

Giriş Tarihi: 05.09.2023 08:53 Güncelleme Tarihi: 05.09.2023 08:53
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Uçuşuna izin verilmeyince çılgına döndü hakaretler savurdu: Allah belanı versin! Sarı çıyan

İlginç olayın adresi İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı. Ailesiyle birlikte bir uçuş firmasından Azerbaycan'a gitmek için bilet alan Fatma Ş.(60) 6 Haziran günü havalimanına geldi. Uçağa geçiş sırasında eski tip nüfus cüzdanını gösteren Fatma Ş'ye yurtdışı uçuşunda bu kimliğin geçerli olmadığı bilgisi verildi.

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Uçuşuna izin verilmeyince çılgına döndü hakaretler savurdu: Allah belanı versin! Sarı çıyan

Bunun üzerine uçuş firmasının satış ofisine giden yolcu, ailesiyle birlikte satın aldığı yaklaşık 32 bin lira tutarındaki biletlerin açığa alınmasını istedi. Firmanın yer hizmetleri görevlisi İlayda Y.(27) ise biletlerin açığa alınamayacağını söyleyince yolcu bu kez de biletlerin iptal edilip ücret iadesini talep etti.

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Uçuşuna izin verilmeyince çılgına döndü hakaretler savurdu: Allah belanı versin! Sarı çıyan

Firma görevlisi biletin iptali halinde ancak 7 bin 760 liralık vergi iadesi ücretinin verilebileceği bilgisini aktardı. İlk olarak bu ücretin iadesini kabul edip giden ancak bir süre sonra tekrar görevlinin yanına gelen Fatma Ş, tekrar biletinin iptal edilmesini istedi. Görevli İlayda Y. yeniden bu durumun mümkün olmayacağını anlattı.

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Uçuşuna izin verilmeyince çılgına döndü hakaretler savurdu: Allah belanı versin! Sarı çıyan

"KENDİNİ GÜZEL Mİ SANIYORSUN? BEN SENDEN GÜZELİM"
Bunun üzerine para iadesi alamayan yolcu ile uçuş firmasının görevlisi arasında tartışma çıktı. İddiaya göre yolcu Fatma Ş, "Allah belanı versin" diyerek görevlinin yüzüne tükürdü. Bununla da yetinmeyerek, "Seni gebertmediğime dua et. Seni parçalarım. Kendini güzel mi sanıyorsun? Ben senden daha güzelim, sarı çıyan" diyerek tehdit ve hakaretler yağdırdı. Genç kadın polisleri çağırıp şikâyetçi oldu.

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Uçuşuna izin verilmeyince çılgına döndü hakaretler savurdu: Allah belanı versin! Sarı çıyan

"SARI SAÇLI BAYAN BANA ÇEMKİRDİ"
İfadesinde görevlinin kendisine hakaret ettiğini ileri süren Fatma Ş, "Biletimi açığa almasını söyledim. Beklemem gerektiğini söyleyince bekledim ama babam hasta olduğu için yardımcı olmasını, gerekirse bileti iptal edebileceğini belirttim. Sarı saçlı bayan bana çemkirdi. 'Aşağılık, seni öldürürüm' dedi. Asıl ben şikâyetçiyim" dedi. Ancak olaya şahit olan firmanın diğer personelleri bu durumun aksi olduğunu belirtti. Soruşturmayı yürüten Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı, şahitlerin şüpheliyi doğrulamadığını ve şüphelinin suçtan kurtulmak için karşı taraf aleyhinde iddialarda bulunduğunu belirtti. "Hakaret" ve "tehdit" suçlarından yürütülen soruşturma, suçların uzlaşma kapsamında kalması nedeniyle uzlaştırma bürosuna gönderildi.