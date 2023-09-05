Uçuşuna izin verilmeyince çılgına döndü hakaretler savurdu: Allah belanı versin! Sarı çıyan

"SARI SAÇLI BAYAN BANA ÇEMKİRDİ"

İfadesinde görevlinin kendisine hakaret ettiğini ileri süren Fatma Ş, "Biletimi açığa almasını söyledim. Beklemem gerektiğini söyleyince bekledim ama babam hasta olduğu için yardımcı olmasını, gerekirse bileti iptal edebileceğini belirttim. Sarı saçlı bayan bana çemkirdi. 'Aşağılık, seni öldürürüm' dedi. Asıl ben şikâyetçiyim" dedi. Ancak olaya şahit olan firmanın diğer personelleri bu durumun aksi olduğunu belirtti. Soruşturmayı yürüten Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı, şahitlerin şüpheliyi doğrulamadığını ve şüphelinin suçtan kurtulmak için karşı taraf aleyhinde iddialarda bulunduğunu belirtti. "Hakaret" ve "tehdit" suçlarından yürütülen soruşturma, suçların uzlaşma kapsamında kalması nedeniyle uzlaştırma bürosuna gönderildi.