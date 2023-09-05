05 Eylül 2023, Salı
Uçuşuna izin verilmeyince çılgına döndü hakaretler savurdu: Allah belanı versin! Sarı çıyan
Eski tip nüfus cüzdanı ile yurt dışı uçuşu yapmak isteyen yolcuya izin verilmedi. Çılgına dönen yolcu uçuş firması görevlisine hakaretler savurarak, "Allah belanı versin" dedi ve yüzüne tükürdü. Bununla da yetinmeyen yolcu, "Kendini güzel mi sanıyorsun? Ben senden daha güzelim, sarı çıyan" diyerek tehdit ve hakaretler yağdırdı. Firma görevlisi yolcudan şikayetçi olurken, olayda savcılık şüphelinin suçtan kurtulmak için karşı taraf aleyhinde iddialarda bulunduğunu belirtti.
Giriş Tarihi: 05.09.2023 08:53 Güncelleme Tarihi: 05.09.2023 08:53
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