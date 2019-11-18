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Uçaktan iğrenç görüntüler sosyal medyada olay oldu

Uçaktan yolcuların neden olduğu iğrenç görüntüler sosyal medyayı karıştırdı. Uçakla uzun süren yolculuklar yapanların başına gelen ilginç olayların fotoğrafları sosyal medyada gündem oldu. Görüntüler herkesi hayretler içinde bıraktı. Uçak yolculuğunda ortaya çıkan ilginç görüntüler sosyal medyaya damga vurdu. Bir yolcunun uçak seyahati sırasında çekilen fotoğrafı herkesi şaşkına çevirdi. Bir yolcu tarafından çekilen ve paylaşılan bu görüntüye tepki mesajları yağdı. Uçaklardan yansıyan fotoğraflar sosyal medyada da büyük tepki gördü. İşte yolcuları ve sosyal medya kullanıcılarını rahatsız eden o fotoğraflar...

Giriş Tarihi: 18.11.2019 17:53 Güncelleme Tarihi: 18.11.2019 17:54
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Uçaktan iğrenç görüntüler sosyal medyada olay oldu

Uçaklardan yansıyan fotoğraflar sosyal medyada da büyük tepki gördü. İşte yolcuları ve sosyal medya kullanıcılarını rahatsız eden o fotoğraflar.

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Uçaktan iğrenç görüntüler sosyal medyada olay oldu

Uçak yolculukları zaman zaman ilginç görüntülere sahne olabiliyor. Instagram'daki passangershaming hesabı, uçak yolculukları sırasında yaşanan ilginç anları paylaşıyor.

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Uçaktan iğrenç görüntüler sosyal medyada olay oldu

Uçaktaki bir yolcu iç çamaşırını kurutmak için havalandırma difüzörünü kullanırken görüntülendi. Uçaktaki diğer yolculara aldırış etmeyen yolcu uzun bir süre bu davranışını sürdürdü.

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Uçaktan iğrenç görüntüler sosyal medyada olay oldu

Sosyal medyada paylaşılan görüntü çok sayıda yorum aldı.

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Uçaktan iğrenç görüntüler sosyal medyada olay oldu