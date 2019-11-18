Uçaktan iğrenç görüntüler sosyal medyada olay oldu

Uçaktan yolcuların neden olduğu iğrenç görüntüler sosyal medyayı karıştırdı. Uçakla uzun süren yolculuklar yapanların başına gelen ilginç olayların fotoğrafları sosyal medyada gündem oldu. Görüntüler herkesi hayretler içinde bıraktı. Uçak yolculuğunda ortaya çıkan ilginç görüntüler sosyal medyaya damga vurdu. Bir yolcunun uçak seyahati sırasında çekilen fotoğrafı herkesi şaşkına çevirdi. Bir yolcu tarafından çekilen ve paylaşılan bu görüntüye tepki mesajları yağdı. Uçaklardan yansıyan fotoğraflar sosyal medyada da büyük tepki gördü. İşte yolcuları ve sosyal medya kullanıcılarını rahatsız eden o fotoğraflar...