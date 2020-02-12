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Uçakta iğrenç olay dünyayı şoke etti! İşte yolcuların skandalı

Uçakla yolculuk edenlerin bazıları uzun saatler süren seyahatlerinde ilginç görüntülerin oluşmasına neden oluyor. Uçaktan sosyal medyaya yansıyan iğrenç görüntüler milyonları şaşkına çevirdi. Birçok yolcu uzun seyahatlerde yaşadıkları sorunları çevrelerine de yansıtıyor. Tüm uçağı rahatsız eden yolcuların neden olduğu görüntüler bir sosyal medya hesabından paylaşılıyor. İşte yolcuların uçakta karşılaştıkları o iğrenç görüntüler.

Giriş Tarihi: 12.02.2020 16:21 Güncelleme Tarihi: 12.02.2020 16:23
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Uçakta iğrenç olay dünyayı şoke etti! İşte yolcuların skandalı

Uçaktan yolcuların neden olduğu iğrenç görüntüler sosyal medyayı karıştırdı. Uçakla uzun süren yolculuklar yapanların başına gelen ilginç olayların fotoğrafları sosyal medyada gündem oldu. Görüntüler herkesi hayretler içinde bıraktı. Uçak yolculuğunda ortaya çıkan ilginç görüntüler sosyal medyaya damga vurdu.

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Uçakta iğrenç olay dünyayı şoke etti! İşte yolcuların skandalı

Bir yolcunun uçak seyahati sırasında çekilen fotoğrafı herkesi şaşkına çevirdi. Bir yolcu tarafından çekilen ve paylaşılan bu görüntüye tepki mesajları yağdı.

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Uçakta iğrenç olay dünyayı şoke etti! İşte yolcuların skandalı

Uçaklardan yansıyan fotoğraflar sosyal medyada da büyük tepki gördü.

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Uçakta iğrenç olay dünyayı şoke etti! İşte yolcuların skandalı

Sosyal medyada paylaşılan görüntü çok sayıda yorum aldı.

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Uçakta iğrenç olay dünyayı şoke etti! İşte yolcuların skandalı

Bazı kullanıcılar da bu tip davranışlar sergileyen yolcuların uçağa dahi alınmaması gerektiğini savundu.