08 Ekim 2020, Perşembe
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER GALERİ

ANA SAYFA
Haberler Galeri Üç Sibirya kaplanı genç Bengal kaplanını parçaladı! Şoke eden olay...

Üç Sibirya kaplanı genç Bengal kaplanını parçaladı! Şoke eden olay...

Çin'in Shandong Eyaletindeki hayvanat bahçesinde dehşete düşüren bir olay meydana geldi. Üç Sibirya kaplanı ve Bengal kaplanın oyun oynadığını düşünen turistler gerçeği görünce gözlerine inanamadı.

Giriş Tarihi: 08.10.2020 14:43 Güncelleme Tarihi: 08.10.2020 14:46
  • 1
  • 188
Üç Sibirya kaplanı genç Bengal kaplanını parçaladı! Şoke eden olay...

Vahşi doğanın içinden gelen bu fotoğraflar hayvanların ne kadar kestirilemez davranışlar sergilediklerini gözler önüne seriyor. 3 Sibirya kaplanı bir yavru Bengal kaplanını aralarına aldı. Herkes oyun oynadıklarını sandı ama sonunda olanlar ziyaretçileri dehşete düşürdü.

GALERİ DEVAM EDİYOR
  • 2
  • 188
Üç Sibirya kaplanı genç Bengal kaplanını parçaladı! Şoke eden olay...

3 Sibirya kaplanı bir yavru Bengal kaplanını aralarına aldı. Herkes oyun oynadıklarını sandı ama sonunda olanlar ziyaretçileri dehşete düşürdü.

  • 3
  • 188
Üç Sibirya kaplanı genç Bengal kaplanını parçaladı! Şoke eden olay...

Olay karşısında kısa süreli bir şok yaşayan turistler, beslenecek et bulamadıklarını söylüyor ve aç Sibirya kaplanının Beyaz kaplana saldırdığını düşünüyor.

  • 4
  • 188
Üç Sibirya kaplanı genç Bengal kaplanını parçaladı! Şoke eden olay...

Öte yandan hayvanat bahçesi yetkilileri, hayvanları beslemedikleri yönündeki söylentileri yalanladı. Kaplanların avlanma pratiği yaparken yanlışlıkla onu öldürmüş olabileceğine işaret ediyor.

  • 5
  • 188
Üç Sibirya kaplanı genç Bengal kaplanını parçaladı! Şoke eden olay...

Yetkililer ek olarak, hem Sibirya hem de Beyaz Bengal nesli tükenmekte olan son derece nadir türlerdir, bu nedenle bu olayın trajik olduğu söyleniyor.