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08 Ekim 2020, Perşembe
Haberler Galeri Üç Sibirya kaplanı genç Bengal kaplanını parçaladı! Şoke eden olay...
Üç Sibirya kaplanı genç Bengal kaplanını parçaladı! Şoke eden olay...
Çin'in Shandong Eyaletindeki hayvanat bahçesinde dehşete düşüren bir olay meydana geldi. Üç Sibirya kaplanı ve Bengal kaplanın oyun oynadığını düşünen turistler gerçeği görünce gözlerine inanamadı.
Giriş Tarihi: 08.10.2020 14:43 Güncelleme Tarihi: 08.10.2020 14:46