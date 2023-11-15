Tutukluluğa itiraz etmişleri! Dilan Polat ve Engin Polat hakkında karar çıktı

Kara para aklama ve vergi kaçırma iddialarıyla gündeme gelen Dilan Polat ve Engin Polat hakkında İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'nca soruşturma başlatılmıştı. Yürütülen soruşturma kapsamında Dilan ve Engin Polat'ın da aralarında bulunduğu 14 kişi tutuklanmıştı. Çiftin avukatlarının tutukluk itirazında bulunmalarının ardından İstanbul Sulh Ceza Hakimliği'den yanıt geldi. İşte detaylar...