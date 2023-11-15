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Tutukluluğa itiraz etmişleri! Dilan Polat ve Engin Polat hakkında karar çıktı

Kara para aklama ve vergi kaçırma iddialarıyla gündeme gelen Dilan Polat ve Engin Polat hakkında İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'nca soruşturma başlatılmıştı. Yürütülen soruşturma kapsamında Dilan ve Engin Polat'ın da aralarında bulunduğu 14 kişi tutuklanmıştı. Çiftin avukatlarının tutukluk itirazında bulunmalarının ardından İstanbul Sulh Ceza Hakimliği'den yanıt geldi. İşte detaylar...

Giriş Tarihi: 15.11.2023 15:43 Güncelleme Tarihi: 15.11.2023 15:52
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Tutukluluğa itiraz etmişleri! Dilan Polat ve Engin Polat hakkında karar çıktı

Lüks yaşantısıyla magazin gündeminden düşmeyen Dilan Polat ve Engin Polat çiftinin kara para aklayıp vergi kaçırdıkları iddia edilmiş, Polat ailesi hakkında "Resmi belgede sahtecilik, "Suç islemek amacıyla örgüt kurmak", "Suçtan kaynaklanan mal varlığı değerini aklama" ve "Vergi usul kanununu uygulamama" suçlarından İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'nca soruşturma başlatılmıştı.

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Tutukluluğa itiraz etmişleri! Dilan Polat ve Engin Polat hakkında karar çıktı

Bu kapsamda Dilan ve Engin Polat'ın da aralarında olduğu 14 şüpheli tutuklanmıştı.

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Tutukluluğa itiraz etmişleri! Dilan Polat ve Engin Polat hakkında karar çıktı

AVUKATLARINDAN TUTUKLULUĞA İTİRAZ GELMİŞTİ

Yaklaşık 10 gündür cezaevinde olan Polat ailesinin avukatları tutuklama kararından sonra harekete geçti.

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Tutukluluğa itiraz etmişleri! Dilan Polat ve Engin Polat hakkında karar çıktı

Geçtiğimiz cuma günü Polatların avukatları, İstanbul Anadolu Sulh Ceza Hakimliği'ne başvurarak tutukluluğa itiraz dilekçesi sundu.

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Tutukluluğa itiraz etmişleri! Dilan Polat ve Engin Polat hakkında karar çıktı

İstanbul Anadolu Sulh Ceza Hakimliği, Polat çiftinin avukatlarının tutukluluğa itiraz taleplerini değerlendirdi.