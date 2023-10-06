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Turşunuzu 5 günde katur kutur yiyeceksiniz! Her bir kavanoza 5 tane koymanız yeterli! 

Evde lezzetli ve kıtır kıtır turşular yapmak istiyorsanız, bu tarifi mutlaka denemelisiniz. Marketten aldığınız turşulardan daha sağlıklı ve lezzetli olan bu tarif, sizi beklemeye değecek. Sadece 5 gün beklemeniz yeterli ve turşularınız mükemmel bir tada sahip olacak. Ayrıca, turşu erimemesi için turşucuların sıklıkla kullandığı gizli püf noktalarını öğrenerek, turşularınızın her zaman tazeliğini koruyacağınızdan emin olabilirsiniz. İşte ev yapımı katur kutur turşular için yapmanız gerekenler...

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 06.10.2023 17:20 Güncelleme Tarihi: 06.10.2023 17:20
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Turşunuzu 5 günde katur kutur yiyeceksiniz! Her bir kavanoza 5 tane koymanız yeterli!

Turşu yapımında lezzeti ve dayanıklılığı artırmak için önemli bazı püf noktaları bulunmaktadır. Bu ipuçları sayesinde turşularınız hem çıtır çıtır olacak hem de daha uzun süre taze kalacaktır. Turşu yaparken dikkat etmeniz gereken önemli noktalardan biri, taze ve kaliteli malzemeler kullanmaktır. Sebze ve baharatlarınızın tazeliği, turşularınızın lezzetini büyük ölçüde etkiler. Ayrıca turşu suyunun tuz oranını doğru ayarlamak da turşularınızın uzun süre dayanmasını sağlar. İşte 5 günde katur kutur yiyeceğiniz turşunuzun püf noktaları...

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Turşunuzu 5 günde katur kutur yiyeceksiniz! Her bir kavanoza 5 tane koymanız yeterli!

Turşu yaparken bidona nohut eklemek, turşularınızın dayanıklılığını artırmak için harika bir yöntem olabilir. Bu, turşularınızın uzun süre tazeliğini korumasına yardımcı olur ve olası sorunları önlemeye katkı sağlar.

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Turşunuzu 5 günde katur kutur yiyeceksiniz! Her bir kavanoza 5 tane koymanız yeterli!

5 GÜNDE ÇITIR ÇITIR TURŞU YAPIMI

Malzemeler:

📌2 adet 1 litrelik cam kavanoz
📌15-20 adet salatalık (büyüklüğüne göre değişebilir)
📌2-3 bardak kaynar su
📌Her bir kavanoz için 1 yemek kaşığı kaya tuzu
📌Her bir kavanoz için 1 tatlı kaşığı şeker
📌Yaklaşık 10 diş sarımsak (her bir kavanoza 5'er diş)
📌2 çay bardağı üzüm sirkesi (her bir kavanoza 1 çay bardağı)
📌1 avuç nohut

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Turşunuzu 5 günde katur kutur yiyeceksiniz! Her bir kavanoza 5 tane koymanız yeterli!

Yapılışı:

📍Başlamadan önce kavanozların temiz olduğundan emin olun.

📍Salatalıkları iyice yıkayın ve uç kısımlarını kesin.

📍Her bir kavanoza 2-3 diş sarımsak koyun ve salatalıkları sıkıca kavanoza dizeceğiniz şekilde yerleştirin.

📍Üzerine yine her bir kavanoza 2-3 sarımsak ekleyin.

📍Şimdi her bir kavanoza tuzu ve şekeri ekleyin.

📍Kaynar suyu kavanozlara dökün, ancak üzüm sirkesini eklemeyi unutmayın. Her bir kavanoza 1 çay bardağı üzüm sirkesi ve 1 avuç nohut ekleyin.

📍Kavanozları sıkıca kapatın. Kapağı sıkıca kapatmak için 3 geri 1 ileri yaparak sıkabilirsiniz.

📍Kavanozları biraz sallayarak içerikleri karıştırın.

📍Kavanozların ağzını temiz bir bezle örtün.

📍Şimdi kavanozları 5 gün boyunca bekletin.

📍5 gün sonra çıtır salatalık turşunuz hazır olacak. Açtıktan sonra mutlaka buzdolabında saklayın.

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Turşunuzu 5 günde katur kutur yiyeceksiniz! Her bir kavanoza 5 tane koymanız yeterli!

KALİTELİ MALZEME SEÇİMİ

Turşu yaparken kullanacağınız sebzelerin ve diğer malzemelerin taze ve kaliteli olmasına özen gösterin. Kalitesiz veya bozulmuş malzemelerle yapılan turşular, daha çabuk bozulabilir.

DOĞRU TUZ KULLANIMI

Turşu yapımında kullanılan tuz, turşuların dayanıklılığını artıran bir faktördür. Tuz, sebzelerden suyun çıkmasını sağlar ve oluşan tuzlu ortamda zararlı mikroorganizmaların gelişmesini engeller. Doğru tuz miktarını kullanarak dengeli bir tuzluluk elde edin.