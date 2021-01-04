Türkiye'nin koronavirüsle mücadelesine şehir hastanelerinden büyük katkı!

Türkiye'nin koronavirüsle mücadelesine 2020'de açılan 17 dev hastane büyük katkı sağladı. Tüm dünyayı etkileyen koronavirüs salgınının yaşandığı 2020'de birçok ülke vatandaşlarına sağlık hizmeti veremeyecek noktaya gelirken Türkiye, yoğun bakım ve yatak kapasiteleriyle öne çıkan şehir hastaneleri başta olmak üzere, hızla tamamladığı son teknolojiye sahip hastaneler ile salgına karşı savaşı büyük bir güçle sürdürdü.

AA Giriş Tarihi: 04.01.2021 14:48 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





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