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Türkiye'nin koronavirüsle mücadelesine şehir hastanelerinden büyük katkı!

Türkiye'nin koronavirüsle mücadelesine 2020'de açılan 17 dev hastane büyük katkı sağladı. Tüm dünyayı etkileyen koronavirüs salgınının yaşandığı 2020'de birçok ülke vatandaşlarına sağlık hizmeti veremeyecek noktaya gelirken Türkiye, yoğun bakım ve yatak kapasiteleriyle öne çıkan şehir hastaneleri başta olmak üzere, hızla tamamladığı son teknolojiye sahip hastaneler ile salgına karşı savaşı büyük bir güçle sürdürdü.

AA
Giriş Tarihi: 04.01.2021 14:48
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Türkiye'nin koronavirüsle mücadelesine şehir hastanelerinden büyük katkı!
Geçen yıl 9 ilde inşa edilen 17 dev hastane ve ilçelerde hizmete alınan hastaneler ile vatandaşların sağlık hizmetlerinden kesintisiz faydalanması sağlandı. Sağlık Bakanlığı tarafından Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde yapılan 100 yatak ve 6 ameliyathaneye sahip Lefkoşa Acil Durum Hastanesi de koronavirüsle mücadele sürecinde hizmete sunuldu.
GALERİ DEVAM EDİYOR
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Türkiye'nin koronavirüsle mücadelesine şehir hastanelerinden büyük katkı!
Yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) tüm dünyayı etkilediği 2020'de birçok ülke vatandaşlarına sağlık hizmeti veremeyecek noktaya gelirken, Türkiye yaptığı yatırımlar ve hızla tamamladığı son teknolojiye sahip hastaneler ile salgına karşı başarıyla mücadele verdi.
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Türkiye'nin koronavirüsle mücadelesine şehir hastanelerinden büyük katkı!
2003 yılında uygulanmaya başlanan "Sağlıkta Dönüşüm Programı" kapsamında ülkenin dört bir yanındaki sağlık tesislerinin sayısı artırılırken, daha kaliteli ve erişilebilir hizmet sunulmasına yönelik birçok politika da hayata geçirildi.
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Türkiye'nin koronavirüsle mücadelesine şehir hastanelerinden büyük katkı!
Kovid-19 salgını sürecinde sağlık yatırımları daha da hızlandırılarak, geçen yıl birçok il ve ilçede yeni hastaneler hizmete açıldı. Geçen yıl 9 ilde inşa edilen 17 dev hastane ve ilçelerde hizmete alınan hastaneler ile vatandaşların sağlık hizmetlerinden kesintisiz faydalanması sağlandı.
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Türkiye'nin koronavirüsle mücadelesine şehir hastanelerinden büyük katkı!
Bu süreçte, yoğun bakım ve yatak kapasiteleriyle öne çıkan şehir hastaneleri başta olmak üzere tüm sağlık tesisleri Kovid-19 ile mücadelenin başarıyla sürdürülmesinde etkin rol oynadı.