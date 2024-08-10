10 Ağustos 2024, Cumartesi
Türkiye'nin il haritası yeniden dağıldı: 82 83 84 85 plaka kodu o ilçelere...
2024'te Türkiye'nin idari yapısında beklenen değişiklikler, il olma potansiyeli taşıyan 76 ilçeyi öne çıkardı. Nüfus yoğunluğu, ekonomik gelişmişlik ve altyapı gibi kriterler üzerinden değerlendirilen bu ilçeler, hem yerel yönetimlerin yeniden şekillenmesinde hem de bölgesel kalkınmada kilit bir rol oynayacak. Bu ilçelerin hangi kriterlere göre seçildiği ve il olmaya en yakın ilçelerin kimler olduğu, bu raporda ele alınıyor. Peki hangi ilçeler il olacak?
Giriş Tarihi: 10.08.2024 13:24 Güncelleme Tarihi: 10.08.2024 13:24