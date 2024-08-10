Türkiye’nin il haritası yeniden dağıldı: 82 83 84 85 plaka kodu o ilçelere...

"İl olacak ilçeler hangileri?" sorusu, Türkiye genelinde merak uyandırmaya devam ediyor. Nüfus yoğunluğu, ekonomik yapı, coğrafi konum ve altyapı gibi kriterlerle değerlendirilen ilçeler, il olma yolunda kıyasıya bir rekabete girmiş durumda. Özellikle gelişmiş altyapı ve dinamik ekonomiye sahip ilçeler, bu süreçte öne çıkarken, bölgesel kalkınma stratejilerinde de kilit bir rol üstleniyor. İşte, il olma potansiyeli en yüksek ilçeler ve bu sürece dair detaylar...