Türkiye'nin en yaşlı kayaları o ilde! Haklarında hiçbir veri yok

"TÜRKİYE'NİN EN YAŞLI VE EN GENÇ KAYAÇLARI"

Yatağan'ın gönüllü kültür sanat elçisi olarak bilinen araştırmacı-yazar Tarcan Oğuz, kayaların en gencinin 15 milyon, en yaşlısının ise 1 milyar yaşında olduğunu söyledi. Oğuz, "Şu an bulunduğumuz bölge Gökbel vadisi Haciveliler bölgesi. Kayalar Türkiye'nin en yaşlı ve en genç kayaçları bunlar. En genç kayaçlar 15 milyon yaşında.