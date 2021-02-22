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0){for(t=0;t
22 Şubat 2021, Pazartesi
ANA SAYFA Haberler Galeri Türkiye'nin en yaşlı kayaları o ilde! Haklarında hiçbir veri yok Türkiye'nin en yaşlı kayaları o ilde! Haklarında hiçbir veri yok Türkiye'nin en büyük jeopark alanı olmaya aday Aydın ve Muğla sınırındaki Gökbel vadisinde bulunan ilginç görünümlü kayaların en yaşlısı 1 milyar, en genci 15 milyon yıl yaşında. Yerleşim birimleri ile iç içe olan ilginç kayalar bilim-kurgu filmlerindeki görüntüleri andırıyor. Öte yandan geniş bir alana yayılan ilginç kayalar hakkında bugüne kadar bilimsel bir veri yok. Giriş Tarihi: 22.02.2021 14:48 Güncelleme Tarihi: 22.02.2021 14:48 YERLEŞİM BİRİMLERİ İLE İÇ İÇE Muğla'nın Milas ve Yatağan ile Aydın'ın Çine ilçesi üçgeninde yer alan Gökbel vadisinde bulunan kayalar, Yunanistan Meteora'daki kayalar ile büyük benzerlik taşıyor. En genci 15 milyon, en yaşlısı ise 1 milyar yaşında olduğu tahmin edilen ilginç kayalar, kırsal yerleşim birimleri ile iç içe girmiş durumda. GALERİ DEVAM EDİYOR KAYALARIN OLUŞUMU HAKKINDA BİLİMSEL VERİ YOK Yatağan'ın Hacıveliler, Katrancı, Yava, Turgutlar, Milas'ın Türbe, Bafa Gölü kenarı, Aydın'ın Çine ilçesine bağlı Seferler ve Akçaova mahallesi arasında geniş bir alana yayılan ilginç kayalar hakkında bugüne kadar bilimsel bir veri yok. İlginç kayaların nasıl oluştuğu konusunda iklim şartları en önemli faktör olarak gösterilirken, tonlarca ağırlığında birbirinden bağımsız kayaların üst üste yıllarca durması meraklı vatandaşların ilgisini bu alanlara çekmeye başladı. KARAYOLU ÜZERİNDE Aydın'ın Çine ilçesi ile Muğla'nın Yatağan ilçesini birbirine bağlayan karayolu üzerinde bulunan Gökbel vadisi kayaçları, karayolunda seyreden vatandaşların da ilgisini çekiyor. Özellikle yaz aylarında değişik şekillerde ve ilginç görünümlü kayalıkları gören vatandaşlar fotoğraf çekmeyi ihmal etmiyor. "TÜRKİYE'NİN EN YAŞLI VE EN GENÇ KAYAÇLARI" Yatağan'ın gönüllü kültür sanat elçisi olarak bilinen araştırmacı-yazar Tarcan Oğuz, kayaların en gencinin 15 milyon, en yaşlısının ise 1 milyar yaşında olduğunu söyledi. Oğuz, "Şu an bulunduğumuz bölge Gökbel vadisi Haciveliler bölgesi. Kayalar Türkiye'nin en yaşlı ve en genç kayaçları bunlar. En genç kayaçlar 15 milyon yaşında.
En yaşlı kayaçlar da 1 milyar yaşında. Metaforik kayaçlardır. Bunlar görsel olarak ender bulunan kayaçlardır. Bu kayaçların 400-600 milyon yaşında olanlar da maden ve mermer yataklarını oluşturmaktadır. Bu bölgede 45 adet mermer ocağı, maden ocakları kömür işletmeleri bulunmaktadır. Buralarda feldspat ve krom işletmeleri de bulunuyor" dedi.