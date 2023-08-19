Türkiye’nin dört bir yanında görüldü! Muş, Hakkari, Bingöl, Diyarbakır, Malatya… Bu yılanı görünce arkanıza bakmadan kaçın! Tek ısırığıyla…

Doğa Koruma ve Milli Parklar Muş Şube Müdürü Ali Haydar Daşdemir yaptığı yazılı açıklamada, "Doğada bulunan her canlının yaşamaya hakkı olduğu gibi yılanlarda ekosistemin yegâne parçası arasında görülmektedir. Burada tespit ettiğimiz yılanlar oldukça iri, ancak yerleşim yerlerinden ve insanlardan oldukça uzakta. Yani panik yapmaya gerek yok. Muş'un el değmemiş eşsiz doğası her türlü canlıya ev sahipliği yapmakta. Bu güzel doğamızı ve biyolojik çeşitliliği korumak vatandaşlık görevimiz. Biz yine de vatandaşlarımızı uyarmak isteriz, bazı yılanlar zehirli olabilmekte. Bu sebeple yılanlara yaklaşmamalarını tavsiye ediyoruz" dedi.