19 Ağustos 2023, Cumartesi
Türkiye’nin dört bir yanında görüldü! Muş, Hakkari, Bingöl, Diyarbakır, Malatya… Bu yılanı görünce arkanıza bakmadan kaçın! Tek ısırığıyla…
Son zamanlarda Türkiye'nin farklı illerinde endişe verici bir şekilde karşılaşılan en zehirli tür olan engerek yılanı, Muş ve Hakkari'de görüldü. Her biri 7 metre uzunluğunda olan 2 engerek yılanının Muş'ta tespit edilmesi ve Hakkari'de bir kişi tarafından yakalanması, bu tehlikeli yılan türünün varlığına dikkat çekti.
Giriş Tarihi: 19.08.2023 17:25
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