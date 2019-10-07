Türkiye'nin 4 yıl sonraki nüfusu ne kadar olacak? 2023'de memleketinizin nüfusu ne kadar olacak?

Türkiye İstatistik Kurumu tarafından yapılan araştırmada Türkiye'nin ve illerinin 2023'te ulaşacağı tahmini nüfus rakamları ortaya çıktı. Türkiye'nin 2023'te nüfusu ne kadar olacak? Merak edilen soru, yanıtını buldu. İllerin kaderi 4 yıl sonra bambaşka bir noktaya doğru ilerleyecek. İşte il il Türkiye'nin 2023 nüfusu...

Giriş Tarihi: 07.10.2019 23:34 Güncelleme Tarihi: 07.10.2019 23:35 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





