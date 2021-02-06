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Türkiye'den vizesiz gidilen ülkeler | Türk vatandaşları için kapılarını açtılar! İşte yeni rotalar

Türkiye'den vize istemeyen ülkeler | Kimlikle gidilen ülkeler 2021 | Türk vatandaşları için birçok ülke kapılarını ardına kadar açtı. Vizesiz seyahati kabul eden bu ülkelerin bazılarında sadece kimlik belgesi yeterli oluyor. Türk vatandaşları için yeni seyahat rotaları 2021 yılında daha da artmış oldu. İşte birbirinden önemli ülkelerden Türkiye'ye sağlanan o kolaylıklar...

Giriş Tarihi: 06.02.2021 11:23
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Türkiye'den vizesiz gidilen ülkeler | Türk vatandaşları için kapılarını açtılar! İşte yeni rotalar
Türk vatandaşları için dünya genelinde ziyaret edilebilecek pek çok rota bulunuyor. Üstelik hepsi vizesiz ya da sınır kapısında ücretli vize uyguluyor Üstelik bunların içinde sadece kimlik belgesiyle gidilebilecek Avrupa ülkeleri de var.
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Türkiye'den vizesiz gidilen ülkeler | Türk vatandaşları için kapılarını açtılar! İşte yeni rotalar
Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları Avrupa dahil dünyanın dört bir yanındaki pek çok ülkeye vizesiz seyahat edebiliyor. Geçtiğimiz günlerde açıklanan yeni verilere göre Türk vatandaşları farklı kıtalarda pek çok ülke ve yönetim bölgesine vize kuyruklarında beklemeden seyahat edebiliyor.
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Türkiye'den vizesiz gidilen ülkeler | Türk vatandaşları için kapılarını açtılar! İşte yeni rotalar
Tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgını nedeniyle bazı ülkeler geçici süreliğini sınırlarını kapatmış olsa da Türk vatandaşları için dünyanın pek çok ülkesine vizesiz seyahat imkânı bulunuyor. Avrupa'dan Uzak Asya'ya, Latin Amerika'dan Afrika'ya dünyanın farklı coğrafyalarına vizesiz, elektronik vize veyahut sadece kimlik belgesiyle gitmek mümkün.
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Türkiye'den vizesiz gidilen ülkeler | Türk vatandaşları için kapılarını açtılar! İşte yeni rotalar
İşte Türk vatandaşlarının dünyanın dört bir yanında, farklı kıtalarda üstelik de vize almak zorunda kalmadan seyahat edebileceği ülkelerin listesi.
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Türkiye'den vizesiz gidilen ülkeler | Türk vatandaşları için kapılarını açtılar! İşte yeni rotalar

ARNAVUTLUK
Yüzlerce yıl Osmanlı yönetiminde kalan ve bu devrin pek çok tarihi eserini günümüze taşıyan Arnavutluk'ta Türk vatandaşları 90 gün vizesiz seyahat edebiliyor.