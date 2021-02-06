Türkiye'den vizesiz gidilen ülkeler | Türk vatandaşları için kapılarını açtılar! İşte yeni rotalar

Türkiye'den vize istemeyen ülkeler | Kimlikle gidilen ülkeler 2021 | Türk vatandaşları için birçok ülke kapılarını ardına kadar açtı. Vizesiz seyahati kabul eden bu ülkelerin bazılarında sadece kimlik belgesi yeterli oluyor. Türk vatandaşları için yeni seyahat rotaları 2021 yılında daha da artmış oldu. İşte birbirinden önemli ülkelerden Türkiye'ye sağlanan o kolaylıklar...

Giriş Tarihi: 06.02.2021 11:23 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





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