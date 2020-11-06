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06 Kasım 2020, Cuma
ANA SAYFA Haberler Galeri Türkiye'de sadece onlar üretiyor! 1 kilosu 60 lira! Mor patates mucizesi... Türkiye'de sadece onlar üretiyor! 1 kilosu 60 lira! Mor patates mucizesi...
Türkiye'de ilk kez iki kadın girişimci tarafından üretimine başlanan mor patates dikkatleri üzerine çekti. Hayriye Kuşçu (43) ve Vijdan Dönmez (38) isimli kadın girişimciler, Eskişehir'in Seyitgazi ilçesine bağlı Büyükdere köyünde mor patates yetiştiriyor. Bu yıl ekimini gerçekleştirdiği mor patateslerden 15-20 ton hasat bekleniyor.
Giriş Tarihi: 06.11.2020 15:32 Güncelleme Tarihi: 06.11.2020 15:39
Neredeyse bir çok yemekte kullanılan vitamin deposu patatesin çeşitli türleri üretilmeye başlandı. Mor patates Mayıs ayının sonunda toprakla buluşurken Ekim ayında ise hasadı yapılıyor. Rengi ile kendinden bahsettiren mor patatesin faydaları ise saymakla bitmiyor. Yoğun dokusu ile beyaz patatesten ayrılan ürün adeta potasyum bombası olarak dikkat çekiyor. Kilogram fiyatı 60 liraya satılan mor patates piyasada 'mor mücevher' olarak adlandırılıyor.
GALERİ DEVAM EDİYOR
Hayriye Kuşçu (43) ve Vijdan Dönmez (38) isimli kadın girişimciler, Seyitgazi ilçesine bağlı Büyükdere köyünde mor patates yetiştiriyor. Bu yıl 10 dönüm ekerek sektöre giren kadın girişimciler, hasadı başlayan mor patatesten 15-20 ton ürün bekliyor. Mor patates, mayıs ayının sonlarında toprakla buluşurken ekim ayında hasadı yapılıyor. Kilogram fiyatı 60 liraya satılan mor patates piyasada 'mor mücevher' olarak adlandırılıyor.
Konuyla ilgili konuşan Hayriye Kuşçu, mor patates üretimine nasıl başladıklarını anlattı.
Kuşçu, "Tohumunu bularak ekimini yaptık. 4 aylık bir süreçte ekimini tamamladık ve şimdi de hasadını yapıyoruz. Çiftçi kızıyım yıllardır çiftçilikle uğraşıyorum. Mor patates dışında birçok ürün ekiyoruz. Herkesin ektiği üründen farklı bir ürün ekmek istedik. Eskişehir'de de bu ürünün yetişebileceğini göstererek mor patatesi ekip hasadını yapıyoruz" diye konuştu.
Kuşçu, "Haziran ayında 10 dönüm ektik. Biraz geç ektik o yüzden geç hasat yapıyoruz. Tahminen 15-20 tona yakın mor patates alacağız. Mor patates renginden dolayı; demir, C vitamini, folik asit içeriyor. Diğer mor gruba giren meyveler gibi eşit değerlere sahip ve hem de antioksidan hem içeriyor." dedi.