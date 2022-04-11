Türkiye’de ilk! Tazesinin kilosu 400, kurusu 3 bin TL’den satılıyor

"MÜTHİŞ BİR GELİR ELDE EDİLİYOR, FRANSIZ MUTFAĞININ VAZGEÇİLMEZİ"

Kuzugöbeğinin birçok isimle anıldığını anımsatan Doç. Dr. Keleş," Çok değerli bir mantar, özellikle Fransız mutfağında vazgeçilmezlerden. Kuzugöbeğinin girdiği Fransız yemekleri 4-5 katına fiyatla satılmaktadır. Çünkü kuzugöbeği aynı zamanda şifa kaynağı olarak bilinmektedir. Kuzugöbeği mantarının yetiştiriciliği ile biz burada dekardan 300 kilogram ile 700 kilogram arasında bir ürün almayı hedeflemekteyiz. Yaş kuzugöbeği mantarının kilosu 400 liradan satıldığını düşünecek olursak, müthiş bir gelir elde ediliyor. Dekara 120 bin ile 280 bin lira arasında bir gelir elde etme olanağı sunmaktadır. Bu aradaki fark yapmış olacağımız AR-GE çalışmaları ile yukarılara doğru çıkarılacaktır. Bu da yapılacak olan AR-GE çalışmalarının önemini göstermektedir. Kuzugöbeğinin kültüre alınması projemiz sayesinde ilk kez doğa değil de serada yetiştiriciliğini yapıyoruz. Tabi ki dünya da birkaç ülkede yetiştiriciliği yapılıyor ama Türkiye'de bu bir ilktir" ifadelerini kullandı.

