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Türkiye'de hangi ilçeler il olabilir? İşte İl olmaya aday 25 ilçe...

81 ili olan Türkiye'de vatandaşların en çok merak ettiği konulardan biri de hangi ilçelerin il olabileceği. Kent merkezlerinden daha büyük ve daha kalabalık nüfusları olan ilçelerimiz il olmaya en yakın adaylar. Peki gerçekten ilçelerin il olma ihtimali var mı? İl olmak için gerekli şartlara sahip olan ilçeler hangileri? İşte Türkiye'de bağlı olduğu ilin merkez ilçesine uzaklığı, nüfus büyüklüğü, sosyo-ekonomik koşulları gibi kriterlerle il olmaya en yakın ilçeler...

Giriş Tarihi: 03.10.2019 09:56 Güncelleme Tarihi: 03.10.2019 10:13
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Türkiye'de hangi ilçeler il olabilir? İşte İl olmaya aday 25 ilçe...

81 İle sahip olan ülkemizde bağlı olduğu ilin merkez ilçesine uzaklığı, nüfus büyüklüğü, sosyo-ekonomik koşulları gibi kriterlerle il olmaya yakın ilçeler de var. İşte il olmaya aday 25 ilçe! Hangi ilçeler il olabilir?

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Türkiye'de hangi ilçeler il olabilir? İşte İl olmaya aday 25 ilçe...

Midyat, Mardin
Nüfus: 108.242

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Türkiye'de hangi ilçeler il olabilir? İşte İl olmaya aday 25 ilçe...

Yüksekova, Hakkari
Nüfus: 112.826.

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Türkiye'de hangi ilçeler il olabilir? İşte İl olmaya aday 25 ilçe...

Kahta, Adıyaman
Nüfus: 120.378.

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Türkiye'de hangi ilçeler il olabilir? İşte İl olmaya aday 25 ilçe...

Edremit, Balıkesir
Nüfus: 121.437.