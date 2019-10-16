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Türkiye Yunanistan sınırındaki ilginç detay! İşte ülkerin şaşırtan sınırları
Türkiye ve Yunanistan'ın sınır hattındaki ilginçlik dikkat çekti. Birçok ülkenin sınır çizgilerini belirleyen detaylar herkesi şaşkına düşürdü. Bazı yerlerde bir park 3 ülkeyi birbirine bağlarken, kimi yerde bir tabela 2 ülkeyi ayırıyor. Türkiye ve Yunanistan sınırı da ilginç detayıyla sosyal medyada dikkat çekti. İşte ülkeleri birbirinden ayıran en ilginç sınır çizgileri...
Giriş Tarihi: 16.10.2019 16:33 Güncelleme Tarihi: 16.10.2019 16:34
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