Türkiye Yunanistan sınırındaki ilginç detay! İşte ülkerin şaşırtan sınırları

Türkiye ve Yunanistan'ın sınır hattındaki ilginçlik dikkat çekti. Birçok ülkenin sınır çizgilerini belirleyen detaylar herkesi şaşkına düşürdü. Bazı yerlerde bir park 3 ülkeyi birbirine bağlarken, kimi yerde bir tabela 2 ülkeyi ayırıyor. Türkiye ve Yunanistan sınırı da ilginç detayıyla sosyal medyada dikkat çekti. İşte ülkeleri birbirinden ayıran en ilginç sınır çizgileri...