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Haberler Galeri Türkiye Eskişehir'deki bu olayı konuşuyor! Bilgisayar oyunundan etkilendi: Dehşet saçtı! Maske ve çelik yelekle çıktığı sokakta önüne gelene saldırdı | Saldırgan böyle gözaltına alındı

Türkiye Eskişehir'deki bu olayı konuşuyor! Bilgisayar oyunundan etkilendi: Dehşet saçtı! Maske ve çelik yelekle çıktığı sokakta önüne gelene saldırdı | Saldırgan böyle gözaltına alındı

Akılalmaz olaylar serisine bir yenisi daha Eskişehir'de eklendi. İddiaya göre 18 yaşındaki Arda Küçükyetim, evinde oynadığı bilgisayar oyunundan etkilenince daha önceden temin ettiği maske ve çelik yeleğini giydikten sonra elindeki balta ve bıçakla sokağa çıkıp karşılaştığı kişilere saldırdı. Panik ve korku içerisinde kaçmaya çalışan vatandaşlardan 5 kişi saldırıda yaralandı. Saldırganın, saldırı anlarını sosyal medya hesaplarından da canlı olarak yayınladığı ortaya çıktı. Öte yandan Bakan Tunç, saldırganın gözaltına alındığını duyurdu. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya ise saldırgan şahsın gözaltına alınma anlarını paylaştı. İşte o anlar...

Giriş Tarihi: 12.08.2024 23:05 Güncelleme Tarihi: 13.08.2024 01:38
Eskişehir’de akılalmaz olay! Bilgisayar oyunundan etkilendi: Dehşet saçtı! Maske ve çelik yelekle çıktığı sokakta önüne gelene saldırdı | İşte o korku dolu anlar...

Akılalmaz olaylar serisine bir yenisi daha Eskişehir'de eklendi.

Eskişehir’de akılalmaz olay! Bilgisayar oyunundan etkilendi: Dehşet saçtı! Maske ve çelik yelekle çıktığı sokakta önüne gelene saldırdı | İşte o korku dolu anlar...

Olay, akşam saatlerinde Tepebaşı ilçesine bağlı Uluönder Mahallesi'nde meydana geldi. Arda Küçükyetim, iddiaya göre evinde iddiaya göre içeriğinde kesici aletlerin de olduğu bilgisayar oyununu oynadı.

Eskişehir’de akılalmaz olay! Bilgisayar oyunundan etkilendi: Dehşet saçtı! Maske ve çelik yelekle çıktığı sokakta önüne gelene saldırdı | İşte o korku dolu anlar...

Bir süre sonra oyundan etkilendiği öne sürülen Arda Küçükyetim, daha önceden temin ettiği maskesini ve çelik yeleğini giyip, eline aldığı balta ve bıçakla sokağa çıktı.

Eskişehir’de akılalmaz olay! Bilgisayar oyunundan etkilendi: Dehşet saçtı! Maske ve çelik yelekle çıktığı sokakta önüne gelene saldırdı | İşte o korku dolu anlar...

Kıyafeti ve elindeki kesici aletlerle görenleri endişelendiren Arda Küçükyetim, Uluönder tramvay durağında bekleyen vatandaşlara dehşet yaşattı. Tanımadığı halde burada bekleyen kişilere saldıran Arda Küçükyetim, elindeki kesici aletlerle vurmaya başladı.

Eskişehir’de akılalmaz olay! Bilgisayar oyunundan etkilendi: Dehşet saçtı! Maske ve çelik yelekle çıktığı sokakta önüne gelene saldırdı | İşte o korku dolu anlar...

GÖREVE GİDERKEN ŞÜPHELİYİ ETKİSİZ HALE GETİRDİ
Panik ve korku içerisinde kaçmaya çalışan vatandaşlardan bazıları Arda Küçükyetim'in saldırısı ile çeşitli yerlerinden yaralandı. Bu sırada görev yerine giden bir polis memuru yaşanan kargaşayı fark etti.