Türkiye Eskişehir'deki bu olayı konuşuyor! Bilgisayar oyunundan etkilendi: Dehşet saçtı! Maske ve çelik yelekle çıktığı sokakta önüne gelene saldırdı | Saldırgan böyle gözaltına alındı

GÖREVE GİDERKEN ŞÜPHELİYİ ETKİSİZ HALE GETİRDİ

Panik ve korku içerisinde kaçmaya çalışan vatandaşlardan bazıları Arda Küçükyetim'in saldırısı ile çeşitli yerlerinden yaralandı. Bu sırada görev yerine giden bir polis memuru yaşanan kargaşayı fark etti.