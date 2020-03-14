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Türk umreci görüntüledi! Kabe’yi Ebabil kuşları tavaf etti...

Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan 120'den fazla ülkede görülen koronavirüs sebebiyle Kabe'ye ziyaretlerin durdurulduğu anda Türk umrecinin çektiği video sosyal medyanın gündemine oturdu. Videoda Kabe'nin koronavirüs yüzünden ziyaretçilerin tavafına kapalı olduğu anlarda, üzerinde Ebabil kuşlarının tavaf ettiği görüntüler yer alıyordu. Bilindiği üzere Ebabil Kuşları'nın Kâbe'yi Ebrehe'nin ordusuna karşı koruduğu Kur'an-ı Kerim'deki Fil Suresi'nde geçiyor.

Giriş Tarihi: 14.03.2020 08:22 Güncelleme Tarihi: 14.03.2020 08:25
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Türk umreci görüntüledi! Kabe’yi Ebabil kuşları tavaf etti...

Koronavirüs (Covid-19) salgınının kutsal mekanlarda yayılmasını engellemek için Suudi Arabistan yönetimi Kâbe'yi bir süre ziyaretlere kapattı. Dezenfekte çalışmalarının ardından Kâbe yeniden ziyarete açıldı.

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Türk umreci görüntüledi! Kabe’yi Ebabil kuşları tavaf etti...

Çok nadir olarak ziyaretlere kapatılan Kabe-i Şerif'in kapalı olduğu anlarda çok ilginç bir olay yaşandı.

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Türk umreci görüntüledi! Kabe’yi Ebabil kuşları tavaf etti...

Bir Türk umrecinin çektiği bu video ise görenlere duygu dolu anlar yaşattı. Görüntülerde Ebabil Kuşları'nın ziyarete kapalı olan Kâbe'yi tavaf ettiği yer alıyor.

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Türk umreci görüntüledi! Kabe’yi Ebabil kuşları tavaf etti...

Kur'an-ı Kerim'de yer alan Fil suresinde, Ebabil kuşlar anlatılıyor. Bu kuşlar Kâbe'yi yıkmak için gelen dönemin en acımasız ve İslam düşmanı Yemen Valisi Ebrehe'nin ordusuna karşı taşlarla savaşmıştı.

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Türk umreci görüntüledi! Kabe’yi Ebabil kuşları tavaf etti...

Kâbe'yi tavaf eden Ebabil Kuşları'nın görüntüsü Ebabil Kuşlarıyla Kâbe'nin nasıl koruduğunu yeniden akıllara getirmiş oldu.