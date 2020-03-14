Türk umreci görüntüledi! Kabe’yi Ebabil kuşları tavaf etti...
Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan 120'den fazla ülkede görülen koronavirüs sebebiyle Kabe'ye ziyaretlerin durdurulduğu anda Türk umrecinin çektiği video sosyal medyanın gündemine oturdu. Videoda Kabe'nin koronavirüs yüzünden ziyaretçilerin tavafına kapalı olduğu anlarda, üzerinde Ebabil kuşlarının tavaf ettiği görüntüler yer alıyordu. Bilindiği üzere Ebabil Kuşları'nın Kâbe'yi Ebrehe'nin ordusuna karşı koruduğu Kur'an-ı Kerim'deki Fil Suresi'nde geçiyor.
Giriş Tarihi: 14.03.2020 08:22Güncelleme Tarihi: 14.03.2020 08:25