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Haberler Galeri Türk liderlerin bu fotoğraflarını görünce inanamayacaksınız! Hafızanızdaki portreleri silin! Atatürk, Turgut Özal, II. Abdülhamid...

Türk liderlerin bu fotoğraflarını görünce inanamayacaksınız! Hafızanızdaki portreleri silin! Atatürk, Turgut Özal, II. Abdülhamid...

Geçmişten günümüze şanlı tarihimizde birçok önemli insan ve lider yetişti. Gerek tarih kitaplarından gerek yakın siyasi tarihten tanıdığımız bu simaların bu fotoğraflarını görünce çok şaşıracaksınız. Osmanlı Devleti'nin 19. yüzyılına bizi götüren bu fotoğraflar bizleri geçmişe yolculuğa çıkarıyor. İşte çok şaşıracağınız fotoğraflar...

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 30.03.2023 10:32 Güncelleme Tarihi: 30.03.2023 10:36
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Türk liderlerin bu fotoğraflarını görünce inanamayacaksınız! Hafızanızdaki portreleri silin! Atatürk, Turgut Özal, II. Abdülhamid...

Şanlı tarihimize damgasını vurmuş liderlerin gençlik fotoğrafları sıklıkla merak konusu olurken sizin için hazırladığımız galerimizde gözlerinize inanamayacaksınız. Tarihin tozlu sayfalarında renkli bir gezinti oluşturacak olan fotoğraflar hafızanızdaki tüm fotoğrafları sildiriyor. Türk liderlerin bu fotoğraflarını görünce inanamayacaksınız...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Türk liderlerin bu fotoğraflarını görünce inanamayacaksınız! Hafızanızdaki portreleri silin! Atatürk, Turgut Özal, II. Abdülhamid...

Mustafa Kemal Atatürk

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Türk liderlerin bu fotoğraflarını görünce inanamayacaksınız! Hafızanızdaki portreleri silin! Atatürk, Turgut Özal, II. Abdülhamid...

Kazım Karabekir

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Türk liderlerin bu fotoğraflarını görünce inanamayacaksınız! Hafızanızdaki portreleri silin! Atatürk, Turgut Özal, II. Abdülhamid...

Fevzi Çakmak

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Türk liderlerin bu fotoğraflarını görünce inanamayacaksınız! Hafızanızdaki portreleri silin! Atatürk, Turgut Özal, II. Abdülhamid...

Fahrettin Altay