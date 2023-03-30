Türk liderlerin bu fotoğraflarını görünce inanamayacaksınız! Hafızanızdaki portreleri silin! Atatürk, Turgut Özal, II. Abdülhamid...

Geçmişten günümüze şanlı tarihimizde birçok önemli insan ve lider yetişti. Gerek tarih kitaplarından gerek yakın siyasi tarihten tanıdığımız bu simaların bu fotoğraflarını görünce çok şaşıracaksınız. Osmanlı Devleti'nin 19. yüzyılına bizi götüren bu fotoğraflar bizleri geçmişe yolculuğa çıkarıyor. İşte çok şaşıracağınız fotoğraflar...