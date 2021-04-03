Turistler hafta sonu İstiklal Caddesi ve Taksim'e akın etti!

Artan koronavirüs vakaları nedeniyle kırmızı kategoride bulunan 58 şehirde hafta sonu sokağa çıkma kısıtlaması uygulanıyor. Kısıtlamadan muaf olan turistler İstiklal Caddesi'nde yoğunluk oluşturdu. Hafta sonu uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması en çok turistlere yaradı. Kısıtlamadan muaf olan turistler Taksim Meydanı ve İstiklal Caddesi'ne akın etti. Gruplar halinde Taksim Meydanı'na gelen turistlerin zaman zaman sosyal mesafeye kurallarına uymadığı görüldü.