Tunceli’de keşfedildi! Oraya ulaşmak için 2 saat yürüyorlar

Kent merkezine yaklaşık 20 kilometre mesafedeki ve Tunceli'de az sayıda kişinin yerini bildiği kanyona "Gizli Kanyon" adını veren doğaseverler, fırsat buldukça, engebeli yolları aşarak, dik yamaçlardan inerek 2 saatlik yürüyüşün ardından burada serinliyor.



"KİRLETMESİNLER DİYE KONUM VERMİYORUZ"

Ali Hıdır Çelik, keşfettikleri kanyonun kirlenmesinden korktukları için konumunu kimseyle paylaşmadıklarını belirterek, şu ifadeleri kullandı:

"2 saatlik bir yürüyüş yaparken keşfettik burayı. Terlediğimizden dolayı dere kenarına indik. Derede mağara gibi bir yer görünce meraktan yaklaştık. Yaklaşınca da kanyon olduğunu fark ettik. Gayet güzel, kanyonun içi kısa olmasına rağmen çok güzel. Burayı 'Gizli Kanyon' olarak adlandırdık. Çünkü insanlar doğanın güzelliğini ne kadar gördülerse o kadar da kirlettiler. Biz 3 bin rakımlı Munzur Dağları'nın zirvesine de çıkıyoruz. İnsanlar oraya kadar bile çöp götürüyor. Yangınlar bunlardan dolayı çıkıyor. Kanyonu aslında buralarda yaşayan insanların bazıları biliyordu."