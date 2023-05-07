Tuğçe Kandemir diyeti yağlarını bıçak gibi kesti attı! Son halini gören inanamıyor! İşte 61 kiloya düşme sırrı…

Tuğçe Kandemir kilosu hayranları ve sevenleri tarafından sıklıkla araştırılıyordu. Yıllar geçtikçe daha da kilo alan ünlü şarkıcı öyle bir diyet yaptı ki görenler bir daha baktı. Tuğçe Kandemir son hali ve diyeti en çok merak edilenler arasında yerini aldı. Bakın Tuğçe Kandemir'e cayır cayır kilo verdiren yöntem...