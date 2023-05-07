07 Mayıs 2023, Pazar
Tuğçe Kandemir diyeti yağlarını bıçak gibi kesti attı! Son halini gören inanamıyor! İşte 61 kiloya düşme sırrı…
24 yaşında "Bu Benim Öyküm" isimli şarkısıyla ün kazanan Tuğçe Kandemir, yıllar geçtikçe kilo almış ve çeşitli eleştirilere maruz kalmıştı. Ünlü şarkıcının son halini gören gözlerine inanamıyor. Azmiyle alkışları toplayan Kandemir, kilo kilo yağlarını bıçak gibi kesip attı. Tuğçe Kandemir diyetini merak edenler araştırmaya başladı. İşte 61 kiloya düşme sırrı...
Giriş Tarihi: 07.05.2023 09:33 Güncelleme Tarihi: 07.05.2023 09:33
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