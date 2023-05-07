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Tuğçe Kandemir diyeti yağlarını bıçak gibi kesti attı! Son halini gören inanamıyor! İşte 61 kiloya düşme sırrı…

24 yaşında "Bu Benim Öyküm" isimli şarkısıyla ün kazanan Tuğçe Kandemir, yıllar geçtikçe kilo almış ve çeşitli eleştirilere maruz kalmıştı. Ünlü şarkıcının son halini gören gözlerine inanamıyor. Azmiyle alkışları toplayan Kandemir, kilo kilo yağlarını bıçak gibi kesip attı. Tuğçe Kandemir diyetini merak edenler araştırmaya başladı. İşte 61 kiloya düşme sırrı...

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 07.05.2023 09:33 Güncelleme Tarihi: 07.05.2023 09:33
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Tuğçe Kandemir diyeti yağlarını bıçak gibi kesti attı! Son halini gören inanamıyor! İşte 61 kiloya düşme sırrı…

Tuğçe Kandemir kilosu hayranları ve sevenleri tarafından sıklıkla araştırılıyordu. Yıllar geçtikçe daha da kilo alan ünlü şarkıcı öyle bir diyet yaptı ki görenler bir daha baktı. Tuğçe Kandemir son hali ve diyeti en çok merak edilenler arasında yerini aldı. Bakın Tuğçe Kandemir'e cayır cayır kilo verdiren yöntem...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Tuğçe Kandemir diyeti yağlarını bıçak gibi kesti attı! Son halini gören inanamıyor! İşte 61 kiloya düşme sırrı…

Ünlü şarkıcı Tuğçe Kandemir konser kıyafetleriyle eleştiri oklarının hedefi oldu.

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Tuğçe Kandemir diyeti yağlarını bıçak gibi kesti attı! Son halini gören inanamıyor! İşte 61 kiloya düşme sırrı…

Kandemir'in sosyal medyadaki takipçileri sık sık 'Bunlar nasıl kıyafetler' ve 'Hiç kilosuna göre giyinmiyor' gibi yorumlarda bulunuyor.

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Tuğçe Kandemir diyeti yağlarını bıçak gibi kesti attı! Son halini gören inanamıyor! İşte 61 kiloya düşme sırrı…

24 yaşında tanınmaya başlayan tuğçe Kandemir 2023 itibariyle 27 yaşında.

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Tuğçe Kandemir diyeti yağlarını bıçak gibi kesti attı! Son halini gören inanamıyor! İşte 61 kiloya düşme sırrı…

Aradaki yıllar boyunca oldukça kilo alması sosyal medya gündeminde yer aldı.