20 Aralık 2020, Pazar
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER GALERİ

ANA SAYFA
Haberler Galeri Toz bulutu tüm kasabayı sardı! Gündüz dakikalar içinde geceye döndü

Toz bulutu tüm kasabayı sardı! Gündüz dakikalar içinde geceye döndü

Arjantin'de ilginç bir görüntü kayda geçti. Ülkenin La Pampa eyaletindeki bir kasabada meydana gelen toz fırtınası kısa sürede tüm kasabayı sardı. Oluşan toz bulutu nedeniyle dakikalar içinde gündüz geceye döndü. Saatte 80 kilometreye ulaşan rüzgarın şiddetini arttırarak devam etmesi bekleniyor.

A Haber
Giriş Tarihi: 20.12.2020 08:57 Güncelleme Tarihi: 20.12.2020 09:00
  • 1
  • 107
Toz bulutu tüm kasabayı sardı! Gündüz dakikalar içinde geceye döndü

Arjantin'de ilginç bir görüntü kayda geçti. Ülkenin La Pampa eyaletindeki bir kasabada meydana gelen toz fırtınası kısa sürede tüm kasabayı sardı.

GALERİ DEVAM EDİYOR
  • 2
  • 107
Toz bulutu tüm kasabayı sardı! Gündüz dakikalar içinde geceye döndü

Oluşan toz bulutu nedeniyle dakikalar içinde gündüz geceye döndü.

  • 3
  • 107
Toz bulutu tüm kasabayı sardı! Gündüz dakikalar içinde geceye döndü

Saatte 80 kilometreye ulaşan rüzgarın şiddetini arttırarak devam etmesi bekleniyor.

HABERİN VİDEOSUNU İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN

  • 4
  • 107
Toz bulutu tüm kasabayı sardı! Gündüz dakikalar içinde geceye döndü

Bu fotoğraflar görenlerin ağzını açık bırakıyor!

  • 5
  • 107
Toz bulutu tüm kasabayı sardı! Gündüz dakikalar içinde geceye döndü

İşte saniyeler sonrasında neler olduğuna inanamayacağınız birbirinden ilginç fotoğraflar!