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20 Aralık 2020, Pazar
ANA SAYFA Haberler Galeri Toz bulutu tüm kasabayı sardı! Gündüz dakikalar içinde geceye döndü Toz bulutu tüm kasabayı sardı! Gündüz dakikalar içinde geceye döndü Arjantin'de ilginç bir görüntü kayda geçti. Ülkenin La Pampa eyaletindeki bir kasabada meydana gelen toz fırtınası kısa sürede tüm kasabayı sardı. Oluşan toz bulutu nedeniyle dakikalar içinde gündüz geceye döndü. Saatte 80 kilometreye ulaşan rüzgarın şiddetini arttırarak devam etmesi bekleniyor. Giriş Tarihi: 20.12.2020 08:57 Güncelleme Tarihi: 20.12.2020 09:00
Arjantin'de ilginç bir görüntü kayda geçti. Ülkenin La Pampa eyaletindeki bir kasabada meydana gelen toz fırtınası kısa sürede tüm kasabayı sardı.
GALERİ DEVAM EDİYOR
Oluşan toz bulutu nedeniyle dakikalar içinde gündüz geceye döndü.
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