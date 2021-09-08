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Tıp fakültesi öğrencisini ters köşe yapan 'safsata' sorusu! Gerçek anlamı bambaşka çıktı

Kenan İmirzalıoğlu'nun sunumuyla ekranlara gelen ATV'nin fenomen bilgi yarışması programı Kim Milyoner Olmak İster'in yeni bölümü milyonların ilk kez duyduğu bir soruya sahne oldu. Yarışmaya Alanya'dan katılan 19 yaşındaki tıp fakültesi öğrencisine ''Hangi kelimenin Eski Yunancadaki kökeninin akıllı, bilgedir?'' sorusu yöneltildi. Genç yarışmacı 30.000 TL değerindeki soruda çift joker hakkını kullansa da elenmekten kurtulamadı. İşte detaylar...

Giriş Tarihi: 08.09.2021 00:59 Güncelleme Tarihi: 08.09.2021 01:03
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Tıp fakültesi öğrencisini ters köşe yapan ’safsata’ sorusu! Gerçek anlamı bambaşka çıktı

ATV'nin klasikleşen bilgi yarışması Milyoner birbirinden ilginç sorulara ve farklı yarışmacılara sahne oldu.

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Tıp fakültesi öğrencisini ters köşe yapan ’safsata’ sorusu! Gerçek anlamı bambaşka çıktı

Yarışmaya Alanya'dan katılan 19 yaşındaki tıp öğrencisi Deniz Katıkol, başarılı bir biçimde götürdüğü yarışmaya 30.000 TL'lik soruda veda etti.

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Tıp fakültesi öğrencisini ters köşe yapan ’safsata’ sorusu! Gerçek anlamı bambaşka çıktı

Çift joker kullanan genç yarışmacı buna rağmen elenmekten kurtulamadı.

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Tıp fakültesi öğrencisini ters köşe yapan ’safsata’ sorusu! Gerçek anlamı bambaşka çıktı

İşte Milyoner'in yeni bölümünde yarışmacılara yöneltilen tüm sorular ve cevapları...

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Tıp fakültesi öğrencisini ters köşe yapan ’safsata’ sorusu! Gerçek anlamı bambaşka çıktı