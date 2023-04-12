The Simpsons kehanetleri dur durak bilmiyor! Kahramanmaraş depremi, koronavirüs... 1987'de bu yana bir bir çıkıyor! Seneye başımıza gelecekler!

The Simpsons dizisinin kehanetleri sık sık gündeme geliyor. Bu zaman kadar büyük ya da küçük çaplı pek çok detayı önceden öngören dizinin sırrı merak ediliyor. İlk defa 1987 yılında yayımlanmaya başlayan The Simpsons dizisinin 2024 kehanetleri çok konuşulacak. İşte detayları...