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Haberler Galeri The Simpsons kehanetleri dur durak bilmiyor! Kahramanmaraş depremi, koronavirüs... 1987'de bu yana bir bir çıkıyor! Seneye başımıza gelecekler!

The Simpsons kehanetleri dur durak bilmiyor! Kahramanmaraş depremi, koronavirüs... 1987'de bu yana bir bir çıkıyor! Seneye başımıza gelecekler!

The Simpsons dizisinin kehanetleri sık sık gündeme geliyor. Bu zaman kadar büyük ya da küçük çaplı pek çok detayı önceden öngören dizinin sırrı merak ediliyor. İlk defa 1987 yılında yayımlanmaya başlayan The Simpsons dizisinin 2024 kehanetleri çok konuşulacak. İşte detayları...

Giriş Tarihi: 12.04.2023 15:40 Güncelleme Tarihi: 12.04.2023 15:44
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The Simpsons kehanetleri dur durak bilmiyor! Kahramanmaraş depremi, koronavirüs... 1987’de bu yana bir bir çıkıyor! Seneye başımıza gelecekler!

The Simpsons dizisinin kehanetleri sık sık gündeme geliyor. Bu zaman kadar büyük ya da küçük çaplı pek çok detayı önceden öngören dizinin sırrı merak ediliyor. İlk defa 1987 yılında yayımlanmaya başlayan The Simpsons dizisinin 2024 kehanetleri çok konuşulacak. İşte detayları...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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The Simpsons kehanetleri dur durak bilmiyor! Kahramanmaraş depremi, koronavirüs... 1987’de bu yana bir bir çıkıyor! Seneye başımıza gelecekler!

Dünyada yaşanan bir çok olayı henüz gerçekleşmeden bilen Simpsons dizisinin bir kehaneti daha tuttu. ABD eski Başkanı Donald Trump'ın tutuklanmasını da bildiler....

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The Simpsons kehanetleri dur durak bilmiyor! Kahramanmaraş depremi, koronavirüs... 1987’de bu yana bir bir çıkıyor! Seneye başımıza gelecekler!

Simpsons'ın 1994'te yayınlanan bir bölümü gündeme geldi. Lisa Simpson'ın Barbie tasarımcılarını genç kızları güçlendiren daha feminist bir oyuncakla ortaya çıkarmaya çalıştığı "Lisa Malibu Stacy'ye Karşı" başlıklı bir bölümdeki o sözler sosyal medyada gündem oldu.

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The Simpsons kehanetleri dur durak bilmiyor! Kahramanmaraş depremi, koronavirüs... 1987’de bu yana bir bir çıkıyor! Seneye başımıza gelecekler!

Yayıncı, "Bir oyuncak bebek hakkında 28 dakika haber yapmak alışılmadık bir durum olsa da, bu muhabir konuşmayı kesmeyi imkansız buldu," ifadelerini kullanıyor. Ardından 'Başkanın tutuklandığını' duyurarak bölümü bitiriyor.

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The Simpsons kehanetleri dur durak bilmiyor! Kahramanmaraş depremi, koronavirüs... 1987’de bu yana bir bir çıkıyor! Seneye başımıza gelecekler!

Bu bölüm sosyal medyada gündem oldu. ABD eski Başkanı Donald Trump'ın davasını sonrası Simpsonlar ekibinin zaman yolcusu olduğunu iddia edenler oldu.