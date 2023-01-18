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The Last of Us kaç bölüm? Hangi Platformda? Ücretli mi? The Last of Us dizi konusu ve oyuncuları

The Last of Us kaç bölüm sorusunun cevabı araştırılıyor. Oyundan uyarlanan The Last of Us dizisinin konusu ve oyuncuları merak ediliyor. 2013 yılında çıkan ve kısa sürede beğeni toplayan oyunun dizisine dair detaylar araştırılıyor. Peki The Last of Us oyuncuları kimler, konusu nedir? The Last of Us kaç bölüm? 2. bölüm ne zaman? Türkiye'de nerede yayınlanıyor?

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 18.01.2023 16:29 Güncelleme Tarihi: 18.01.2023 16:36
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The Last of Us kaç bölüm? 2. bölüm ne zaman? Türkiye’de nerede yayınlanıyor? Hangi Platformda? Ücretli mi? The Last of Us dizi konusu ve oyuncuları

The Last of Us Türkiye'de nerede yayınlanıyor sorusunun cevabı merak konusu oldu. Dijital medya platformunda yayınlanan The Last of Us dizisinin ilk bölümü yayınlandı. Haftalık olarak yayınlanan dizinin 2. bölümünün ise ne zaman çıkacağı öğrenilmeye çalışılıyor. Peki The Last of Us oyuncuları kimler, konusu nedir? The Last of Us kaç bölüm?

GALERİ DEVAM EDİYOR
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The Last of Us kaç bölüm? 2. bölüm ne zaman? Türkiye’de nerede yayınlanıyor? Hangi Platformda? Ücretli mi? The Last of Us dizi konusu ve oyuncuları

THE LAST OF US NEREDE YAYINLANIYOR?

The Last of Us dizisinin Türkiye'de yayın haklarını BluTv satın aldı. Dizi 16 Ocak Pazartesi günü itibarıyla BluTv'de yayınlanmaya başladı.

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The Last of Us kaç bölüm? 2. bölüm ne zaman? Türkiye’de nerede yayınlanıyor? Hangi Platformda? Ücretli mi? The Last of Us dizi konusu ve oyuncuları

KAÇ BÖLÜM?

İlk sezon toplamda 10 bölümden oluşacak. Dizinin devam sezonunun olup olmayacağı hakkında resmi bir bilgi bulunmamakta. Konuya ilişkin gelişmeleri ahaber.com.tr'den takip edebilirsiniz.

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The Last of Us kaç bölüm? 2. bölüm ne zaman? Türkiye’de nerede yayınlanıyor? Hangi Platformda? Ücretli mi? The Last of Us dizi konusu ve oyuncuları

2. BÖLÜM NE ZAMAN?

Dizi her hafta 1 bölüm şeklinde yayınlanacak. The Last of Us dizisinin 2. bölümü 23 Ocak Pazartesi günü izleyici ile buluşacak.

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The Last of Us kaç bölüm? 2. bölüm ne zaman? Türkiye’de nerede yayınlanıyor? Hangi Platformda? Ücretli mi? The Last of Us dizi konusu ve oyuncuları

THE LAST OF US DİZİSİNİN KONUSU

Naughty Dog tarafından geliştirilen ve aynı adı taşıyan, 2013 yapımı video oyununa dayanan dizi, genç Ellie (Bella Ramsey) ve ona kıyamet sonrası Amerika Birleşik Devletleri'nde eşlik etmekle görevli bir kaçakçı olan Joel (Pedro Pascal) karakterlerinin öyküsünü anlatmaktadır. Dizide Joel'ın kardeşi ve eski bir asker olan Tommy (Gabriel Luna) da yer almaktadır.