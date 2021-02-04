Terörden temizlenen Ağrı Dağı 6 yıl sonra yeniden tırmanışa açıldı

Ağrı Dağı'nın dünyanın en çok bilinen yerleri arasında yer aldığını belirten Varol, şöyle konuştu:

"Biz bu değere sahip bir ülke olarak bu değerden istifade etmek durumundayız. Bu değeri, dünyanın her tarafında bilen her sektörden insanların kullanımına açmak durumundayız. Bu, işin ekonomik ve sosyal boyutuna gelmeden evvel insani olarak vazifemizdir diye düşünüyorum. Böyle bir sportif değere sahibiz. Burayı, dağcılarımıza bugünden itibaren resmi olarak tırmanışa açıyoruz. 2015 yılından bu yana Ağrı Dağı resmi olarak tırmanışa kapalıydı. Bilim adamlarımız incelemeler yapmak istiyor. Bahar döneminde dağcılar kadar ilgileri olmasa da doğa severlerimiz burada trekking ve doğa yürüyüşleri yapacak."