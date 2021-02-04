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04 Şubat 2021, Perşembe
ANA SAYFA Haberler Galeri Terörden temizlenen Ağrı Dağı 6 yıl sonra yeniden tırmanışa açıldı Terörden temizlenen Ağrı Dağı 6 yıl sonra yeniden tırmanışa açıldı
2015 yılında resmi olarak tırmanışa kapatılan Ağrı Dağı, bölgenin terörden temizlenmesi üzerine tekrar faaliyete geçti. 'Türkiye'nin Çatısı' olarak adlandırılan Ağrı Dağı, 6 yıllık aranın ardından düzenlenen törenle yeniden tırmanışa açıldı.
Giriş Tarihi: 04.02.2021 15:04 Güncelleme Tarihi: 04.02.2021 15:06
Türkiye ve dünyada dağcılık ile turizm açısından ayrı bir önemi bulunan ve 5 bin 137 metrelik rakımıyla yurdun en yüksek noktası olan Ağrı Dağı, düzenlenen törenle 6 yılın ardından yeniden resmen tırmanışa açıldı.
GALERİ DEVAM EDİYOR
Ağrı Valiliği koordinesinde Doğubayazıt ilçesinde Ağrı Dağı'nın eteklerinde düzenlenen "Ağrı Dağı'nın Tırmanışa Açılış Programı" saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.
Programda konuşan Vali Osman Varol, "Türkiye'nin çatısı" olarak nitelendirilen Ağrı Dağı yeniden tırmanışa açıldığı için çok mutlu olduklarını söyledi.
Ağrı Dağı'nın dünyanın en çok bilinen yerleri arasında yer aldığını belirten Varol, şöyle konuştu:
"Biz bu değere sahip bir ülke olarak bu değerden istifade etmek durumundayız. Bu değeri, dünyanın her tarafında bilen her sektörden insanların kullanımına açmak durumundayız. Bu, işin ekonomik ve sosyal boyutuna gelmeden evvel insani olarak vazifemizdir diye düşünüyorum. Böyle bir sportif değere sahibiz. Burayı, dağcılarımıza bugünden itibaren resmi olarak tırmanışa açıyoruz. 2015 yılından bu yana Ağrı Dağı resmi olarak tırmanışa kapalıydı. Bilim adamlarımız incelemeler yapmak istiyor. Bahar döneminde dağcılar kadar ilgileri olmasa da doğa severlerimiz burada trekking ve doğa yürüyüşleri yapacak."
Varol, Ağrı Dağı'nın manevi anlamda belirli bir dini inanış açısından da çok önemli yere sahip olduğunu vurgulayarak bazı insanların buraya gelip manevi etkinlikler gerçekleştirmek istediklerini anlattı.