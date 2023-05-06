TEM’de makas faciası! 3 araca çarpan otomobil ikiye bölündü

Otobüsteki yolculardan İsa Ören ise; "Otomobil bir sağ bir sol yaparak iki aracın arasına girdi. Bizim şoför de ona vurmamak için manevra yaptı ama kurtaramadı,sol taraftan vurdu. Araç ikiye bölündü araçtan bir tane yaralı çıkardık. Bir de bizim muavin yaralı" şeklinde konuştu.