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Telefonun başında çaresiz bekleyenlere müjde! Çalmayacak diyorlardı çaldı! Eski sevgilisi bin pişman olacak burçlar...

2022 yılında ilişkilerinde ayrılıklar yaşayanlar, yeni yıldan çok umutlu. Ayrılsa dahi eski sevgilisini unutamayanlar, geri dönmelerini dört gözle bekliyor. Astrolojiyi yakından takip edenler için müjdeli haber duyuruldu. 2023 yılında o burçlar, yaptıkları hataları telafi etmek için ellerinden geleni yapacak. Uzmanlar, ayrıldıklarına bin pişman olacak o burçları açıkladı! İşte, haberin detayları...

Giriş Tarihi: 22.01.2023 17:55 Güncelleme Tarihi: 22.01.2023 20:45
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Telefonun başında çaresiz bekleyenlere müjde! Çalmayacak diyorlardı çaldı! Eski sevgilisi bin pişman olacak burçlar...

Geçtiğimiz yılı hayal kırıklıklarıyla geçirenler 2023 yılında adeta yeniden doğacak. Astrolojiyi yakından takip edenler, 2023 yılında hangi burcu neler bekliyor? sorusuna yanıt arıyor. Aşk hayatı kabusa dönenlerin artık yüzü gülecek. Özellikle eski sevgilisinden ayrılanlar, hatasını fark edip geri dönmek için ellerinden geleni yapacak. İşte, uzmanlar tarafından açıklanan o burçlar...

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Telefonun başında çaresiz bekleyenlere müjde! Çalmayacak diyorlardı çaldı! Eski sevgilisi bin pişman olacak burçlar...

KOÇ BURCU

2023'te, özellikle yılın ilk yarısında, aşkta sayısız fırsata işaret ediyor. Yılın ilk yarısında Koç burcunda eski sevgilisine geri dönmeyi planlayan veya birine evlenme teklif etmeyi düşünen herkes için iyi bir zaman olacak.

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Telefonun başında çaresiz bekleyenlere müjde! Çalmayacak diyorlardı çaldı! Eski sevgilisi bin pişman olacak burçlar...

İkinci çeyrekte Haziran sonrası ilişkinize olgunluk getirecek. Koç'un bu süre zarfında dikkate alması gereken tek durumu üçüncü bir tarafın etkisinden kaçınmaktır.

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Telefonun başında çaresiz bekleyenlere müjde! Çalmayacak diyorlardı çaldı! Eski sevgilisi bin pişman olacak burçlar...

BAŞAK BURCU

Sevgili Başak ve yükselen burcu Başak olanlar, Venüs'ün, Güneş'in ve Satürn'ün Balıkburcuna geçişi 2023'te değişim isteğinize dair size yol gösterecektir. Kimsenin bilmediği ya da anlamadığı hislerinizi, hayallerinizi somut bir zemine oturtmak en önemli çabanız olabilir.

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Telefonun başında çaresiz bekleyenlere müjde! Çalmayacak diyorlardı çaldı! Eski sevgilisi bin pişman olacak burçlar...

2023 yılında aşk hayatınızdaki tüm olumsuzluklar bir bir yok olacak diyebiliriz.