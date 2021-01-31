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31 Ocak 2021, Pazar
Haberler Galeri Teknede büyük balık heyecanı! Suya atlayıp 17 kiloluk balığı...
Teknede büyük balık heyecanı! Suya atlayıp 17 kiloluk balığı...
Antalya'da tekneyle balık avlamaya çıkan bir grup arkadaş 17 kilogramlık balığı ağına takmayı başardı. Ancak bir türlü tekneye çekemediler. İçlerinden biri bakın ne yaptı?
Giriş Tarihi: 31.01.2021 11:46 Güncelleme Tarihi: 31.01.2021 11:48