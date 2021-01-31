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Teknede büyük balık heyecanı! Suya atlayıp 17 kiloluk balığı...

Antalya'da tekneyle balık avlamaya çıkan bir grup arkadaş 17 kilogramlık balığı ağına takmayı başardı. Ancak bir türlü tekneye çekemediler. İçlerinden biri bakın ne yaptı?

AA
Giriş Tarihi: 31.01.2021 11:46 Güncelleme Tarihi: 31.01.2021 11:48
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Teknede büyük balık heyecanı! Suya atlayıp 17 kiloluk balığı...

Antalya Kaş'ta hobi olarak balık avlamaya çıkan bir grup arkadaş heyecanlı anlar yaşadı.

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Teknede büyük balık heyecanı! Suya atlayıp 17 kiloluk balığı...

Kepçeye bir buçuk metre uzunluğunda 17 kilogramlık akya balığı takıldı.

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Teknede büyük balık heyecanı! Suya atlayıp 17 kiloluk balığı...

Dev balığı tekneye çekemeyen Özgür Sarıoğlu kıyafetleriyle suya atladı balığı kucakladı.

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Teknede büyük balık heyecanı! Suya atlayıp 17 kiloluk balığı...

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Teknede büyük balık heyecanı! Suya atlayıp 17 kiloluk balığı...

Balıkesir'in Gömeç ilçesinde öğretmenin oltasına öyle bir şey takıldı ki görenler hayrete düştü. Ağırlığı bir kiloyu bulan ve bölgede çok az rastlanan türden olan balık herkesi şaşırtı.