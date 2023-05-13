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Tek formülle 6 beden birden eridi! 10 kilo verme garantili Buse Varol diyeti! İşte cayır cayır kilo verme sırrı!

10 kilo verme garantili Buse Varol diyeti araştırılan konular arasında yer alıyor. Kilo bir çok kişi için özellikle kadınlar için önemli konuların başında yer alıyor. Zayıflama hikayeler ve yöntemleri iste merak konusu oluyor. Buse Varol verdiği kilolarla dikkat çekerken yöntemi de araştırılan konular arasında yer alıyor. 6 beden birden incelen Varol'u gören bir daha bakıyor. Fit bir görüntüye kavuşmak isteyenler detaylarını öğrenmeye çalışıyor. İşte cayır cayır kilo verme sırrı...

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 13.05.2023 08:57 Güncelleme Tarihi: 13.05.2023 09:00
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Tek formülle 6 beden birden eridi! 10 kilo verme garantili Buse Varol diyeti! İşte cayır cayır kilo verme sırrı!

Özellikle doğum sırasında aldığı kilolar ile başı belaya giren Buse Varol çatır çatır kilo verdi. Son halini görenler inanamıyor. Zayıflama sırrı hakkında detaylar ise sıklıkla araştırılıyor. İlk olarak 34 beden olan Varol, 40'a daha sonra ise 34 bedene tekrar geri döndü. 6 beden birden eriyen ünlü ismin kilo verme sırrı...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Tek formülle 6 beden birden eridi! 10 kilo verme garantili Buse Varol diyeti! İşte cayır cayır kilo verme sırrı!

İki kez doğum yapan ve bu süreçte 34 bedenden 40 bedene kadar çıkan Buse Varol'u şu anda görenler tanıyamıyor. Varol, metabolik blokajlarının açılması ve buzla zayıflama yöntemi sayesinde eski fit görüntüsüne kavuştu, karın dahil tüm vücudu sıkılaştı.

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Tek formülle 6 beden birden eridi! 10 kilo verme garantili Buse Varol diyeti! İşte cayır cayır kilo verme sırrı!

Son dönemlerde Buse Varol'un fit görüntüsü oldukça dikkat çekiyor. Peki doğumdan önceki halinden bile daha zayıf olan Buse Varol, doğum kilolarından nasıl kurtuldu? Varol'un işlemlerini gerçekleştiren uzman anlattı:

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Tek formülle 6 beden birden eridi! 10 kilo verme garantili Buse Varol diyeti! İşte cayır cayır kilo verme sırrı!

Yakın aralıklarla iki gebelik sonrası eski formuna dönemeyen Varol "Özlem eski kıyafetlerime girsem benim için yeterli olur" dedi.

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Tek formülle 6 beden birden eridi! 10 kilo verme garantili Buse Varol diyeti! İşte cayır cayır kilo verme sırrı!

İlk geldiğinde 40 beden kıyafetler bile çok sıkıyordu kendisini ve hızlıca forma girmek istediğini bana defalarca söyledi. Diyeceksiniz ki 40 beden çok mu? Hayatı boyunca hep 34 beden olan incecik bir kadın için evet 40 bedeni kabullenmek bir hayli zor olabilir.