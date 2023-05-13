Tek formülle 6 beden birden eridi! 10 kilo verme garantili Buse Varol diyeti! İşte cayır cayır kilo verme sırrı!

İlk geldiğinde 40 beden kıyafetler bile çok sıkıyordu kendisini ve hızlıca forma girmek istediğini bana defalarca söyledi. Diyeceksiniz ki 40 beden çok mu? Hayatı boyunca hep 34 beden olan incecik bir kadın için evet 40 bedeni kabullenmek bir hayli zor olabilir.