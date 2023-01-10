TBMM'nin en genç milletvekili Rümeysa Kadak'a taciz: Korkuyorum! Meclis kapısına dayandı!

TBMM'nin en genç milletvekili unvanına sahip Rümeysa Kadak, takıntılı bir adamın tacizlerine maruz kaldı. Meclis kapısına dayanarak Rümeysa Kadak'la ısrarla görüşmek isteyen Mustafa A., mail ve mesajlarla genç vekili taciz etmeye devam etti. Yaşadıkları sonrası savcılığa başvurarak yaşadığı taciz nedeniyle şahıstan şikayetçi olan Kadak, şahsın hareketleri nedeniyle korku ve paniğe kapıldığını, rahatsızlığın boyutunun her geçen gün arttığını ifade etti.