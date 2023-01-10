10 Ocak 2023, Salı
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER GALERİ

ANA SAYFA
Haberler Galeri TBMM'nin en genç milletvekili Rümeysa Kadak'a taciz: Korkuyorum! Meclis kapısına dayandı!

TBMM'nin en genç milletvekili Rümeysa Kadak'a taciz: Korkuyorum! Meclis kapısına dayandı!

TBMM'nin en genç milletvekili unvanına sahip Rümeysa Kadak, takıntılı bir adamın tacizlerine maruz kaldı. Meclis kapısına dayanarak Rümeysa Kadak'la ısrarla görüşmek isteyen Mustafa A., mail ve mesajlarla genç vekili taciz etmeye devam etti. Yaşadıkları sonrası savcılığa başvurarak yaşadığı taciz nedeniyle şahıstan şikayetçi olan Kadak, şahsın hareketleri nedeniyle korku ve paniğe kapıldığını, rahatsızlığın boyutunun her geçen gün arttığını ifade etti.

Giriş Tarihi: 10.01.2023 09:56 Güncelleme Tarihi: 10.01.2023 09:57
  • 1
  • 7
TBMM’nin en genç milletvekili Rümeysa Kadak’a taciz: Korkuyorum! Meclis kapısına dayandı!

Türkiye Büyük Millet Meclisinin en genç milletvekili unvanına sahip Rümeysa Kadak'a bir süre önce Mustafa A. isimli kullanıcı tarafından sahibi olduğu meclis mailine mesajlar gelmeye başladı.

GALERİ DEVAM EDİYOR
  • 2
  • 7
TBMM’nin en genç milletvekili Rümeysa Kadak’a taciz: Korkuyorum! Meclis kapısına dayandı!

AŞK DOLU MESAJLAR

Mesaj içeriğinde kendisine aşık olduğunu belirten genç adam, genç vekil için satın aldığı ve göndereceği çikolata çiçek gibi hazırlıkları gösteren fotoğraflar ve aşk dolu mesajlar yer alıyordu.

  • 3
  • 7
TBMM’nin en genç milletvekili Rümeysa Kadak’a taciz: Korkuyorum! Meclis kapısına dayandı!

MECLİS KAPISINA DAYANDI
Mailleri dikkate almayan genç vekil, 11 Aralık günü ise büyük bir şok yaşadı. Maillerin sahibi, meclis kapısına gelmiş ve Kadak'la görüşmek istemişti.

  • 4
  • 7
TBMM’nin en genç milletvekili Rümeysa Kadak’a taciz: Korkuyorum! Meclis kapısına dayandı!

Danışmanı tarafından engellenen bu istek sonrası mail atmaya devam eden Mustafa A., kişisel bilgilerini paylaşarak kimseden korkusu olmadığını belirterek genç vekili rahatsız etmeye devam etti.

  • 5
  • 7
TBMM’nin en genç milletvekili Rümeysa Kadak’a taciz: Korkuyorum! Meclis kapısına dayandı!

'KORKUYORUM'
Yaşadıkları sonrası savcılığa başvurarak yaşadığı taciz nedeniyle şahıstan şikayetçi olan genç kadın, şahsın hareketleri nedeniyle korku ve paniğe kapıldığını, rahatsızlığın boyutunun her geçen gün arttığını ifade etti.