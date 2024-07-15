Tarlasını kazarken zengin oldu, başına talih kuşu kondu: Çil çil altınları görenler şoka girdi

Sikkelerin Çeşitliliği

Bu sikkelerin çoğunluğu, 1 dolarlık Altın Kızılderililer ve 20 dolarlık 10 Gold Liberty madeni paralarından oluşuyor. Ayrıca, nadir bulunan sekiz adet 20 dolarlık Altın Özgürlük madeni parası da keşifte yer alıyor. Bu altın sikkeler, sadece maddi bir hazine değil, aynı zamanda Amerikan tarihinin canlı bir parçası olarak kabul ediliyor. Her bir sikkenin üzerindeki işçilik ve detaylar, dönemin sanat ve zanaat becerilerini yansıtıyor.