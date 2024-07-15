15 Temmuz 2024, Pazartesi
Tarlasını kazarken zengin oldu, başına talih kuşu kondu: Çil çil altınları görenler şoka girdi
Amerikan İç Savaşı dönemi, ekonomik ve tarihsel önemini taşıyan altın sikkeler üzerinde kendini gösteriyor. 1861-1865 yılları arasında gerçekleşen bu çatışmanın izlerini taşıyan bu koleksiyon, araştırmacılara ve tarih meraklılarına benzersiz bir pencere sunarak, Amerikan İç Savaşı'nın derinliklerine bir bakış imkanı veriyor.
Giriş: 15.07.2024 16:09 Güncelleme: 15.07.2024 16:09
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