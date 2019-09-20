Talihsiz aslan ava giderken av oldu! Aslanın etrafını saran bufalolar...

Vahşi doğadan eşine az rastlanır görüntüler gelmeye devam ediyor. Çoğu zaman avlayıcı olan bazı hayvanların hiç umulmadık hayvanlara boyun eğdiği o görüntüler sosyal medyada ilgiyle karşılanıyor. Amerika'da da yoğun avlanma sonucu nesli tehlike altında olan bufalolar, aslanların en büyük rakibi! İşte vahşi doğadan eşsiz kareler...