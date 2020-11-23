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Haberler Galeri Taksici hayatının şokunu yaşadı! Arka koltukta unutulan çantadan servet çıktı! Milyonlar değerinde

Taksici hayatının şokunu yaşadı! Arka koltukta unutulan çantadan servet çıktı! Milyonlar değerinde

İstanbul Havalimanı'nda takside unutulan bir çantadan çıkan 300 bin euro, sahibine iade edildi. Çantayı arka koltukta unutan yabacı uyruklu yolcu, büyük bir üzüntü yaşarken taksici tarafından çantasının geri verilmesi üzerine büyük bir sevinç yaşadı.

Giriş Tarihi: 23.11.2020 13:52 Güncelleme Tarihi: 23.11.2020 14:08
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Taksici hayatının şokunu yaşadı! Arka koltukta unutulan çantadan servet çıktı! Milyonlar değerinde

Yedi yıldır taksicilik yapan Engin Olgaç, gece 01.00 sıralarında İstanbul Havalimanı'ndan yabancı uyruklu bir turisti aracına aldı. Talebi üzerine turisti Laleli'de bir otele bırakan Olgaç, mesaisinin bitmesinin ardından yıkamacıya giderek aracında temizlik yaptı.

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Taksici hayatının şokunu yaşadı! Arka koltukta unutulan çantadan servet çıktı! Milyonlar değerinde

Bu sırada arka koltukta bir çanta buldu. Hemen otel ile iletişime geçen Engin Olgaç, durumu otel yetkilileri aracılığıyla turiste bildirdi.

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Taksici hayatının şokunu yaşadı! Arka koltukta unutulan çantadan servet çıktı! Milyonlar değerinde

Bu sırada şüphe üzerine çantayı açan Olgaç, içinde poşetlere sarılı şekilde euro buldu. Daha sonra tekrar otele giden taksici, içinde 300 bin euro olan çantayı sahibine teslim etti.

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Taksici hayatının şokunu yaşadı! Arka koltukta unutulan çantadan servet çıktı! Milyonlar değerinde

Taksicinin arkadaşları o anları kamera kaydına aldı. Görüntülerde oldukça mutlu olduğu fark edilen turist, taksiciye İngilizce 'teşekkür' etti.

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Taksici hayatının şokunu yaşadı! Arka koltukta unutulan çantadan servet çıktı! Milyonlar değerinde

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