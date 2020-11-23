Taksici hayatının şokunu yaşadı! Arka koltukta unutulan çantadan servet çıktı! Milyonlar değerinde

İstanbul Havalimanı'nda takside unutulan bir çantadan çıkan 300 bin euro, sahibine iade edildi. Çantayı arka koltukta unutan yabacı uyruklu yolcu, büyük bir üzüntü yaşarken taksici tarafından çantasının geri verilmesi üzerine büyük bir sevinç yaşadı.