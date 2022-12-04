Taciz edilen 2 genç kızı kurtarmak isterken öldürüldü! İyiliğin kurbanı oldu

BU KATİLLER SUÇ MAKİNESİ

AK Parti ve diğer tüm partilerden yetkililerinin kendisini arayıp başsağlığı dilediğini belirten Zeki Taş "Kadına kalkan eller kırılsın artık. Yasa değişikliği yapılsın. Benim çocuğumu öldürenlerin suç dosyası kabarık. Taciz, rüşvet her şey var. Bunlar okul önlerinde annelerin babaların çocuklarına verdikleri harçlıkları toplamak için haraç çetesi kurmuş. Oğlumu 8 yerinden bıçaklamışlar, çift bıçak kullanmışlar. Birine karşı kendini müdafaa etse öbürü saldırıyor. Bu katiller daha 6 ay önce suç işlemiş, 2 ay yatıp çıkmışlar. Ne işi var bu tacizcilerin sokakta. En ağır cezayı alsınlar" dedi.