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Taciz edilen 2 genç kızı kurtarmak isterken öldürüldü! İyiliğin kurbanı oldu

Afyonkarahisar'da geçtiğimiz çarşamba Engin Taş (36), taciz edilen iki kızın "Bize yardım et" demesi üzerine uyardığı Serkan Ç. (19) ve yeğeni V.Ç. (16) tarafından 8 yerinden bıçaklanarak öldürüldü. Engin Taş'ın babası Zeki Taş, "Zanlılar suç makinesi. Kadına kalkan eller kırılsın artık. Bu insanlar cezaevinden çıkmasın. Yasa değiştirilsin." dedi.

Giriş Tarihi: 04.12.2022 08:05
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Taciz edilen 2 genç kızı kurtarmak isterken öldürüldü! İyiliğin kurbanı oldu

Afyonkarahisar'da geçtiğimiz çarşamba Engin Taş (36), taciz edilen iki kızın "Bize yardım et" demesi üzerine uyardığı Serkan Ç. (19) ve yeğeni V.Ç. (16) tarafından 8 yerinden bıçaklanarak öldürüldü. Serkan Ç. ve V.Ç. olayın ardından yakalanarak gözaltına alındı.

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Taciz edilen 2 genç kızı kurtarmak isterken öldürüldü! İyiliğin kurbanı oldu

İki zanlı tutuklandı. SABAH'a konuşan acılı baba Zeki Taş, öldürülen oğlunun, en büyüğü 14, en küçüğü 6 yaşında 3 çocuğu olduğunu söyleyerek "Benim oğlum iki genç kızı kurtarmak isterken, iyilik yapmak isterken vahşice öldürüldü.

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Taciz edilen 2 genç kızı kurtarmak isterken öldürüldü! İyiliğin kurbanı oldu

Ne alkol, ne sigara kullanırdı. Onun çocukları yetim kaldı. Tacizden kızları kurtarmak isterken öldürüldü. Eşinin ve çocuklarının hayalleri yarım kaldı" dedi.

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Taciz edilen 2 genç kızı kurtarmak isterken öldürüldü! İyiliğin kurbanı oldu

BU KATİLLER SUÇ MAKİNESİ
AK Parti ve diğer tüm partilerden yetkililerinin kendisini arayıp başsağlığı dilediğini belirten Zeki Taş "Kadına kalkan eller kırılsın artık. Yasa değişikliği yapılsın. Benim çocuğumu öldürenlerin suç dosyası kabarık. Taciz, rüşvet her şey var. Bunlar okul önlerinde annelerin babaların çocuklarına verdikleri harçlıkları toplamak için haraç çetesi kurmuş. Oğlumu 8 yerinden bıçaklamışlar, çift bıçak kullanmışlar. Birine karşı kendini müdafaa etse öbürü saldırıyor. Bu katiller daha 6 ay önce suç işlemiş, 2 ay yatıp çıkmışlar. Ne işi var bu tacizcilerin sokakta. En ağır cezayı alsınlar" dedi.

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Taciz edilen 2 genç kızı kurtarmak isterken öldürüldü! İyiliğin kurbanı oldu