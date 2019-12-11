11 Aralık 2019, Çarşamba
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER GALERİ

BİZE ULAŞIN

Su seviyesi düştü, baraj altında kalan yapılar ortaya çıktı

İstanbul'da hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin üzerinde seyretmesi ve yağışsız geçen ayların ardından barajlardaki doluluk oranı son 10 yılın en düşük seviyesine gerileyerek yüzde 35.50 ölçüldü. Çevre sakinleri daha önce balık avladıkları alanların adeta mera haline geldiği ve hayvanlarını otlattıklarını söyledi. Büyükçekmece Baraj gölü su havzasında ise düşen su seviyelerinin ardından, zamanla su altında kalan yapılar ortaya çıktı.

Giriş Tarihi: 11.12.2019 13:08 Güncelleme Tarihi: 11.12.2019 13:11
  • 1
  • 15
Su seviyesi düştü, baraj altında kalan yapılar ortaya çıktı
İstanbul'da hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin üzerinde seyretmesi ve yağışsız geçen ayların ardından barajlardaki doluluk oranı son 10 yılın en düşük seviyesine gerileyerek yüzde 35.50 ölçüldü.
  • 2
  • 15
Su seviyesi düştü, baraj altında kalan yapılar ortaya çıktı

Çevre sakinleri daha önce balık avladıkları alanların adeta mera haline geldiği ve hayvanlarını otlattıklarını söyledi.

  • 3
  • 15
Su seviyesi düştü, baraj altında kalan yapılar ortaya çıktı

Büyükçekmece Baraj gölü su havzasında ise düşen su seviyelerinin ardından, zamanla su altında kalan yapılar ortaya çıktı.

  • 4
  • 15
Su seviyesi düştü, baraj altında kalan yapılar ortaya çıktı

DOLULUK ORANI 35.58 OLARAK ÖLÇÜLDÜ

İstanbul barajlarındaki su seviyeleri yağışsız geçen günlerin ardından düşmeye başladı. Bu yıl en yüksek ölçülen doluluk oranı yüzde 93.32 olarak Mart ayında ölçülmüştü.

  • 5
  • 15
Su seviyesi düştü, baraj altında kalan yapılar ortaya çıktı

O tarihten itibaren düşmeye başlayan doluluk oranları Ağustos ayında yüzde 63.37, Eylül ayında yüzde 53.75 olarak kayıtlara geçmişti. Ekim ayının 25"inde yapılan ölçümlerde ise doluluk oranı yüzde 43.20 olarak ölçülürken, Bu günkü doluluk oranı ise 35.50 olarak tespit edildi.