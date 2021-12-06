Sosyal medyadaki mesajın ardından ekipler harekete geçti! Oğlu intihar ettikten sonra ortalıktan kaybolan doktorla ilgili flaş gelişme

TÜM MÜDAHALELERE RAĞMEN KURTARILAMADI

Ambulansla Aksaray Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi Acil Servisine kaldırılan 14 yaşındaki K.Y burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.