06 Aralık 2021, Pazartesi
Sosyal medyadaki mesajın ardından ekipler harekete geçti! Oğlu intihar ettikten sonra ortalıktan kaybolan doktorla ilgili flaş gelişme
Aksaray'da 14 yaşındaki oğlunun intiharından sonra acılı baba sosyal medya hesabı üzerinden "Kavuşma vakti" diye paylaşım yaptı. Ardından sırra kadem basan doktor baba, sabahın erken saatlerde aracında bilinci kapalı halde bulundu. Hastaneye kaldırılan baba yoğun bakım servisine alındı.
Giriş Tarihi: 06.12.2021 12:29
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