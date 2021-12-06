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Haberler Galeri Sosyal medyadaki mesajın ardından ekipler harekete geçti! Oğlu intihar ettikten sonra ortalıktan kaybolan doktorla ilgili flaş gelişme

Sosyal medyadaki mesajın ardından ekipler harekete geçti! Oğlu intihar ettikten sonra ortalıktan kaybolan doktorla ilgili flaş gelişme

Aksaray'da 14 yaşındaki oğlunun intiharından sonra acılı baba sosyal medya hesabı üzerinden "Kavuşma vakti" diye paylaşım yaptı. Ardından sırra kadem basan doktor baba, sabahın erken saatlerde aracında bilinci kapalı halde bulundu. Hastaneye kaldırılan baba yoğun bakım servisine alındı.

İHA
Giriş Tarihi: 06.12.2021 12:29
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Sosyal medyadaki mesajın ardından ekipler harekete geçti! Oğlu intihar ettikten sonra ortalıktan kaybolan doktorla ilgili flaş gelişme

İntihar olayı geçen gün yaşandı. Edinilen bilgiye göre, 14 yaşındaki K.Y yaşadığı bunalım sebebiyle Taşpazar Mahallesindeki evlerinin 5. katının balkonundan atlayarak intihar etti.

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Sosyal medyadaki mesajın ardından ekipler harekete geçti! Oğlu intihar ettikten sonra ortalıktan kaybolan doktorla ilgili flaş gelişme

TÜM MÜDAHALELERE RAĞMEN KURTARILAMADI

Ambulansla Aksaray Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi Acil Servisine kaldırılan 14 yaşındaki K.Y burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

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Sosyal medyadaki mesajın ardından ekipler harekete geçti! Oğlu intihar ettikten sonra ortalıktan kaybolan doktorla ilgili flaş gelişme

"KAVUŞMA VAKTİ"

Olayın ardından K.Y'nin babası Dr. T.Y dün sabah saatlerinde sosyal medya hesabından "Olmadı, olduramadım, olacak. Kavuşma vakti. Doğduğunda söylemiştim. Seni asla bırakmam" mesajı paylaşarak Taşpazar Mahallesindeki evinden çıkarak 68 BD 864 plakalı aracıyla kayıplara karıştı.

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Sosyal medyadaki mesajın ardından ekipler harekete geçti! Oğlu intihar ettikten sonra ortalıktan kaybolan doktorla ilgili flaş gelişme

Paylaşımının ardından büyük endişe yaşayan yakınları durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi.

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Sosyal medyadaki mesajın ardından ekipler harekete geçti! Oğlu intihar ettikten sonra ortalıktan kaybolan doktorla ilgili flaş gelişme

Baba Dr. T.Y emniyet, İl Afet Acil Durum Müdürlüğü, Ulusal Medikal Kurtarma (UMKE), 112 Acil Yardım Hizmetleri Müdürlüğü, İl Emniyet Müdürlüğü, İl Jandarma Komutanlığı ve İl Sağlık Müdürlüğü ekiplerince kent genelinde arandı.