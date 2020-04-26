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Haberler Galeri Sosyal medyada olay yarattı! Dondurma çubukları ile öyle bir şey yaptı ki...

Sosyal medyada olay yarattı! Dondurma çubukları ile öyle bir şey yaptı ki...

Genç İngiliz öğrenci yaptıkları ile kendine hayran bıraktı. Sosyal medyada çok konuşulan genç, dondurma çubukları üzerinde yaptığı şey ile binlerce kez izlendi. İşte görenlerin şaşkına döndüğü o anlar...

Giriş Tarihi: 26.04.2020 17:49 Güncelleme Tarihi: 26.04.2020 17:50
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Sosyal medyada olay yarattı! Dondurma çubukları ile öyle bir şey yaptı ki...
Sosyal medyada olay yarattı! Dondurma çubukları ile öyle bir şey yaptı ki...

18 yaşındaki İngiliz öğrenci önce bir düzine dondurma çubuğu buldu. Sonrasında neler yaptığına şaşıracaksınız!

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Sosyal medyada olay yarattı! Dondurma çubukları ile öyle bir şey yaptı ki...
Sosyal medyada olay yarattı! Dondurma çubukları ile öyle bir şey yaptı ki...

Ardından iki çubuğu birleştirip üzerine tutkal sürdü.

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Sosyal medyada olay yarattı! Dondurma çubukları ile öyle bir şey yaptı ki...
Sosyal medyada olay yarattı! Dondurma çubukları ile öyle bir şey yaptı ki...

Tutkalı iki çubuğu birleştirmek için kullandı.

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Sosyal medyada olay yarattı! Dondurma çubukları ile öyle bir şey yaptı ki...
Sosyal medyada olay yarattı! Dondurma çubukları ile öyle bir şey yaptı ki...

Daha sonra bu çubukların üzerine iki çubuk daha ekledi.

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Sosyal medyada olay yarattı! Dondurma çubukları ile öyle bir şey yaptı ki...
Sosyal medyada olay yarattı! Dondurma çubukları ile öyle bir şey yaptı ki...

Ardından görüntü böyle.