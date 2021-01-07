GÜNLÜK 500 KİLO BALIK AVLIYORLAR

A Haber muhabiri Mehmet Geçgel, Pazaryolu ilçesine gitti ve Eskimo usulü yapılan balık avcılığına ortak oldu.

Vatandaşlar günde 500 kiloya kadar balık avladıklarını istenirse bu rakamın artırılabileceğini ama ihtiyaçları kadar topladıklarını söylediler.