17 Ağustos 2022, Çarşamba
Sosyal medya kan donduran olayla sarsıldı! Genç kızın anlattıkları tüyler ürpertti: Tecavüz, ölüm tehdidi, şantaj…
Üniversite öğrencisi olduğunu ifade edilen 19 yaşındaki talihsiz genç kızın anlattıkları tüyler ürpertti. Sosyal medyada oldukça ses getiren paylaşımlara göre genç kız, ölüm ve tecavüzle tehdit edildiğini anlattı. Eski sevgilisi tarafından sosyal medya hesaplarının ele geçirildiğini iddia eden öğrenci, kendisinin, annesinin ve arkadaşlarının numaralarının eskort olarak dağıtıldığını belirtti. Genç kızın Twitter'da yaptığı paylaşımlar ses getirdi. İşte dehşete düşüren ifadeler...
Giriş Tarihi: 17.08.2022 10:43 Güncelleme Tarihi: 17.08.2022 10:43
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