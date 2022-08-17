17 Ağustos 2022, Çarşamba
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER GALERİ

ANA SAYFA
Haberler Galeri Sosyal medya kan donduran olayla sarsıldı! Genç kızın anlattıkları tüyler ürpertti: Tecavüz, ölüm tehdidi, şantaj…

Sosyal medya kan donduran olayla sarsıldı! Genç kızın anlattıkları tüyler ürpertti: Tecavüz, ölüm tehdidi, şantaj…

Üniversite öğrencisi olduğunu ifade edilen 19 yaşındaki talihsiz genç kızın anlattıkları tüyler ürpertti. Sosyal medyada oldukça ses getiren paylaşımlara göre genç kız, ölüm ve tecavüzle tehdit edildiğini anlattı. Eski sevgilisi tarafından sosyal medya hesaplarının ele geçirildiğini iddia eden öğrenci, kendisinin, annesinin ve arkadaşlarının numaralarının eskort olarak dağıtıldığını belirtti. Genç kızın Twitter'da yaptığı paylaşımlar ses getirdi. İşte dehşete düşüren ifadeler...

Giriş Tarihi: 17.08.2022 10:43 Güncelleme Tarihi: 17.08.2022 10:43
  • 1
  • 16
Sosyal medya kan donduran olayla sarsıldı! Genç kızın anlattıkları tüyler ürpertti: Tecavüz, ölüm tehdidi, şantaj…

19 yaşında bir üniversite öğrencisi olduğunu belirten genç kızın sosyal medya paylaşımları kan dondurdu. Eski sevgilisinin, hayatını zulme çevirdiğini anlatan talihsiz genç kız, sosyal medya hesaplarının ele geçirildiğini ve telefon numarasının eskort olarak dağıtıldığını anlattı.

GALERİ DEVAM EDİYOR
  • 2
  • 16
Sosyal medya kan donduran olayla sarsıldı! Genç kızın anlattıkları tüyler ürpertti: Tecavüz, ölüm tehdidi, şantaj…

TÜM YAKINLARI AYNI ZULME MARUZ KALIYOR

Uzun zamandır tecavüz ve ölüm tehditleri alan genç kız sadece kendisinin değil, ailesinin ve arkadaşlarının da aynı zulme maruz kaldığını ifade etti. Genç kız ayrıca, okul e-postasının da eski erkek arkadaşı tarafından ele geçirildiğini ve hocalarına, kendi adına yazılmış notlarla cinsel ilişki teklif edildiğini söyledi.

  • 3
  • 16
Sosyal medya kan donduran olayla sarsıldı! Genç kızın anlattıkları tüyler ürpertti: Tecavüz, ölüm tehdidi, şantaj…

Genç kızın Twitter'daki paylaşımları binlerce yorum ve retweet alırken, anlatılanlar sosyal medyada büyük yankı uyandırdı. İşte genç kızın o paylaşımları...

  • 4
  • 16
Sosyal medya kan donduran olayla sarsıldı! Genç kızın anlattıkları tüyler ürpertti: Tecavüz, ölüm tehdidi, şantaj…

"NASIL TECAVÜZ EDECEKLERİNİ YAZIYORLAR"

19 yaşındayım üniversite öğrencisiyim, kadınım. 1 senedir erkek zulmüne uğramaktayım. Ölümle, tecavüz edilmekle tehdit ediliyorum. Sahte sosyal medya hesaplarından her gün taciz, tehdit mesajları alıyorum. Arkadaşlarıma, bana nasıl tecavüz edeceklerini yazıyorlar.

  • 5
  • 16
Sosyal medya kan donduran olayla sarsıldı! Genç kızın anlattıkları tüyler ürpertti: Tecavüz, ölüm tehdidi, şantaj…

"NUMARALARIMIZ ESKORT OLARAK DAĞITILDI"

Bana ait hesaplarımı ele geçirdiler, beni rezil ediyorlar bu yolla. Eski erkek arkadaşım olan bu şahsa okul e-postamı ve şifremi vermiştim. Bunu kullanarak okuldaki hocalarıma, benim adıma atılmış not karşılığı ilişki teklif eden mailler yollanıyor. Annemin, benim ve arkadaşımın numaraları bir uygulamada eskort olarak dağıtıldı. Benim fotoğraflarım ve bana fiziksel olarak benzeyen kadınların fotoğrafları kullanılarak adıma Instagram hesabı açıldı ve oradan bölümümle ilgili hocalara, dernek başkanlarına uygunsuz teklifler yapıldı.