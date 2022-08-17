Sosyal medya kan donduran olayla sarsıldı! Genç kızın anlattıkları tüyler ürpertti: Tecavüz, ölüm tehdidi, şantaj…

"NUMARALARIMIZ ESKORT OLARAK DAĞITILDI"

Bana ait hesaplarımı ele geçirdiler, beni rezil ediyorlar bu yolla. Eski erkek arkadaşım olan bu şahsa okul e-postamı ve şifremi vermiştim. Bunu kullanarak okuldaki hocalarıma, benim adıma atılmış not karşılığı ilişki teklif eden mailler yollanıyor. Annemin, benim ve arkadaşımın numaraları bir uygulamada eskort olarak dağıtıldı. Benim fotoğraflarım ve bana fiziksel olarak benzeyen kadınların fotoğrafları kullanılarak adıma Instagram hesabı açıldı ve oradan bölümümle ilgili hocalara, dernek başkanlarına uygunsuz teklifler yapıldı.